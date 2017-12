Zima v Plzni: Krmenčíka ještě Viktoria udrží, otazník nad Ivanschitzem

K tradiční děkovačce plzeňských fotbalistů se připojil také trenér Pavel Vrba • FOTO: Michal Beránek (Sport) Prožili báječný podzim. Fotbalisté Viktorie Plzeň navzdory před sezonou vyzbrojeným pražským tankům válcují HET ligu a míří za titulem. Do jarních bojů Západočeši půjdou s luxusním čtrnáctibodovým náskokem na druhou Slavii. Trenér Pavel Vrba ani klubové vedení nemají důvod k nějakým velkým změnám. Přesto se dá čekat, že se hráčská šatna alespoň lehce obmění. Co se může v plzeňském kádru během zimní pauzy stát? „S některými hráči se budeme bavit, jestli nechtějí změnit klub. Zároveň pracujeme i na posílení,“ řekl Vrba. 720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-8f30524e-18e0-4fbe-4893-7969a9cdd5ef"><span>Do plzeňské sestavy se vrátil Michael Krmenčík a dvěma góly zařídil výhru Viktorie nad Jabloncem 2:0. Západočeši si tak zajistili pohodlné přezimování na prvním místě tabulky se čtrnáctibodovým náskokem před Slavií a Olomoucí.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 2:0. Lídr má náskok 14 bodů, rozhodl Krmenčík • VIDEO iSport TV

Krmenčík zůstane alespoň do léta Michael Krmenčík byl hlavním plzeňským hrdinou při vítězství nad Jabloncem • Foto Michal Beránek (Sport) Pro Plzeň šlo o jasnou prioritu. Klub si proto už s předstihem pojistil služby svého nejlepšího kanonýra. Před posledním ligovým kolem Viktoria oznámila, že s Krmenčíkem prodloužila smlouvu do roku 2021, ta dosavadní mu končila už po sezoně. Všichni ve Viktorii si uvědomují, že robustního forvarda pro jarní finiš za titulem potřebují. „Teď jsem tady spokojený, prodloužil jsem smlouvu. Chleba se bude lámat asi až v létě,“ naznačil Krmenčík po výhře nad Jabloncem v rozhovoru pro ČT, kdy by mohl uvažovat o odchodu. Ovšem nebude to levné. „Jeho cena je až čtyřikrát vyšší než před sezonou. Uvidíme, jestli klub odolá. Doufám, že ano, je pro nás strašně důležitý,“ chválil Vrba svého elitního střelce.

Posílí tým Chorý s Fillem? Tomáš Chorý na vstřelený gól čekal přes čtvrt roku • Foto Pavel Mazáč (Sport) Jak již bylo řečeno, překotné změny se ve Štruncových sadech čekat nedají. Přesto může dojít k pohybu i směrem dovnitř kádru. V souvislosti s Plzní informoval deník Sport o tom, že Plzeň by ráda přivedla svého odchovance Martina Filla. 31letému záložníkovi se daří v Teplicích a návratu do mateřského klubu by se nejspíš nebránil. Plzeň možná zkusí získat i Tomáš Chorého. Vytáhlý útočník z Olomouce patří k příjemným překvapením podzimní HET ligy a mezi velkými kluby je v kurzu. V úvahu může připadat varianta, že Plzeň uplatní výstupní klauzuli (20 milionů korun), ale Chorého nechá dohrát sezonu na Hané. K ligovému lídrovi by mohl naplno přejít v létě. I s výhledem, že by došlo k uvolnění Michaela Krmenčíka do zahraničí a mladý forvard by mohl být jeho nástupcem.

Co bude s Ivanschitzem? Plzeňský záložník Andreas Ivanschitz na soustředění v rakouském Westendorfu • Foto fcviktoria.cz Bude to rok, co rakouského technika jako bombastickou posilu přivedl do Plzně trenér Roman Pivarník. Zkušený záložník se měl stát novým lídrem, pořádnou šanci ale nedostal. Přesto v létě odmítl možnost odejít na hostování do Bohemians Praha. Po změnách v trenérském štábu to má ještě těžší, pod trenérem Vrbou se v aktuální sezoně objevil na trávníku pouze v pěti případech (z toho dvakrát v ligovém poháru). Zahrál si i proti Jablonci, kde v 85. minutě vystřídal Daniela Koláře. Přes malé herní vytížení se stal oblíbencem fanoušků, na jaře se mimo jiné blýskl nádherným gólem do sítě Jablonce. Jenže Plzni se daří i bez něj a trenér Vrba nemá důvod ho na plac posílat častěji. Ivanschitz má na západě Čech smlouvu do konce sezony. Je otázkou, zda už v zimě změní působiště, nebo se ještě jednou v přípravě zkusí porvat o šanci.