Boleslavského gólmana překvapil centr. Byl to gól, přiznal po premiéře na Spartě

V devatenácti letech se boleslavský gólman Martin Jedlička poprvé v lize postavil do brány, navíc na Spartě, a po dvanácti minutách dostal mimořádně nešťastný gól. Nedosáhl na Čivičův centr, míč se mu pak odrazil od tyče na tělo a překulil se přes brankovou čáru, jak následně potvrdil videorozhodčí. Jedlička přiznal, že hned věděl, že to byl gól.

První gól byl velice smolný. Co se stalo?

„Čivič to podle mě takhle ani nechtěl udělat. Hodně mě překvapil. Já to jen líznul, tečoval jsem to do tyče, míč se pak odrazil ke mně do boku a byl to gól.“

Jste rád, že tyto situace hlídá technika?

„Myslím, že ne. Rozhodčí by se takhle neměli ponižovat, jsou to kvalitní rozhodčí. Jsme furt lidi a měli by to řešit lidi.“

Jste tedy proti videu?

„Jsem proti.“

Věděl jste hned, že je to gól?

„Věděl jsem hned, že je to gól. Ani jsem nedoufal, že by se mohlo něco změnit.“

720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-50c03782-1dcb-febc-157c-544db3574924"><span>V posledním letošním zápase HET ligy porazila Sparta Mladou Boleslav 3:0 a přezimuje na páté příčce dva body za Libercem a čtyři za dvojicí Slavia–Olomouc. V utkání byl poprvé v nejvyšší české soutěži nasazen videorozhodčí a byl v akci hned při prvním gólu. Hlavní sudí Karel Hrubeš branku uznal po konzultaci se svým jmenovcem Romanem.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:0. Jasná výhra, úvodní gól potvrdilo video • VIDEO iSport TV

Debut jste si takhle asi nepředstavoval, že?

„Vůbec ne. Představoval jsem si to trochu jinak. Že třeba aspoň třicet minut udržím nulu. Dostal jsem ale za dvacet minut tři góly, je to bída. Byl těžký terén, všechno se na nás sypalo.“

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány?

„Tušil jsem to tak čtyři dny před zápasem a trenér mi to řekl den před utkáním na předzápasovém tréninku.“

720p 360p REKLAMA Věřím, že se nám povedlo zkontrolovat vše důležité, co se během utkání odehrálo, hodnotí premiéru videorozhodčího Roman Hrubeš • VIDEO iSport TV

Byl jste nervózní?

„Abych řekl pravdu, tak ani ne. Snažil jsem se být v klidu. Takhle to dopadlo.“

Co se vám honí hlavou, když při premiéře dostanete brzy tak nešťastný gól a za pár minut další?

„Vůbec nic. Je mi devatenáct, ještě mám na čem pracovat. Doufám, že startů bude víc.“

720p 360p REKLAMA Zavedení videorozhodčího zaručí spravedlnost během utkání, shodují se Čivič se Stronatim • VIDEO iSport TV

Je tohle zážitek, o který člověk vůbec stojí? Navíc byla velká zima.

„Vůbec jsem na počasí nekoukal. Byl jsem rád, že jsem v devatenácti dostal šanci chytat ligu, ještě na Spartě, a snažil jsem se tu šanci využít.“

Ve druhé půli jste dostal žlutou kartu poté, co jste hodil míčem o zem. To bylo z frustrace?

„Vůbec ne. Myslím, že to za čárou nebylo, tak jsem bouchnul balonem. A pan rozhodčí mi dal žlutou.“

Jste čtvrtý gólman, který na podzim chytal za Boleslav. Co tomu říkáte?

„Mně to nevadí. Dostal jsem šanci a jsem rád.“

Ale taková fluktuace je neobvyklá.

„Nepostoupilo se v Evropské lize, tam byla někde chyba. Trenér zkoušel a zkoušel, nedařilo se, ani já tomu nepomohl.“

V zimě se budete chtít poprat o místo jedničky?

„Teď budu mít dovolenou a uvidím, co bude po ní. Je to ještě daleko.“