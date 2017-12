Barošův sprostý řev na sudího řeší disciplinárka. I když nebyl v zápise

Baroš na Slavii neunesl situaci z 85. minuty, kdy rozhodčí Jan Jílek po faulu Jakuba Jugase neodpískal penaltu. Baníkovci se na sudího vrhli hned při první možné příležitosti a především Milan Baroš si nebral servítky, v běsnění pokračoval i po zápase, kdy si Jílka znovu našel a od plic mu vynadal. Poté ještě na jeho adresu sprostě řval v útrobách stadionu - více čtěte ZDE »

Disciplinární komise LFA v pondělí odhlasovala, že Barošovo chování bude řešit, případ posoudí na svém pravidelném čtvrtečním zasedání.

Jílek Baroše na hřišti nepotrestal, útočník Baníku měl v tu chvíli už jednu žlutou kartu. A Barošovy nadávky neuvedl ani do zápisu o utkání. „Protože jsem to tam nedal, tak to tam není,“ řekl k tomu jen v rozhovoru pro Blesk. Ale zároveň přiznal, že penaltu měl odpískat. „Podívali jsme se na to. Ano, měl jsem nařídit pokutový kop. Byla to chyba, za nic se neschovávám,“ prohlásil.

Co Barošovi za jeho výlev hrozí? Podle disciplinárního řádu ho může čekat až čtyřtýdenní zastavení činnosti, fotbalová prospěšná činnost nebo pokuta až 50 tisíc.

Co říká disciplinární řád: Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud spáchal tento čin jako hráč, byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na jeden až čtyři týdny, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.

Disciplinárka v pondělí zahájila řízení i se Slavií kvůli pronesené pyrotechnice, řešit bude i fanoušky Baníku kvůli „pronesení a použití pyrotechniky, výtržnosti, vhazování předmětů na hrací plochu, poškození zařízení stadionu a napadení.“

Hlavně pro Baník tak mohou nastat závažnější problémy, protože už v úvody sezony disciplinárka klub potrestala za chování fanoušků v zápase na Slovácku. Původně zakázala fanouškům výjezd do Plzně, poté však trest podmínečně odložila.