Krmenčík kraluje podzimní lize. Nejlepší český útočník, chválí Lokvenc

Je náturou bojovník. Hráč, co se chce za každou cenu prosadit. Touží být rozhodující postavou „na týmu“. Hrát každý týden. A hlavně: sypat góly. Hromadu gólů! Takový je Michael Krmenčík. Úderné kladivo Plzně. Střelec jedenácti ligových branek.

„Ale také je to čistá duše,“ ihned vypálí Luboš Kozel, někdejší Krmenčíkův trenér z Dukly Praha. „Je to kluk, který to má v hlavě správně postavené. Chce být úspěšný. V době, kdy do Dukly přicházel, neměl pevné místo v základní sestavě. Byl spíše střídajícím hráčem, což nenesl úplně lehce, ale já mám u hráčů rád, pokud nejsou spokojení se svojí situací. A to Krmelec nebyl. Nedostal svoje místo na hřišti zadarmo, musel si ho vybojovat. Když se mu to povedlo, druhého útočníka už na hřiště nepustil.“

Stejný příběh jako v Dukle prožil v Plzni. V létě 2016 ve Štruncových sadech vážně přemýšleli, co s ním. Zda ho neodložit do jiného klubu. Přitom to nebylo tak dlouho, co dvěma góly rozštípl totální šlágr ligy se Spartou a Viktorii dokořán otevřel okno ke čtvrtému titulu v historii. Ze severu Čech, konkrétně z Liberce, byly nahozeny udičky. Pojď k nám, dostaneš prostor. Nešel. V přípravě sázel góly. Začal si pečlivě budovat pevné místo v týmu mistra.

„Že půjde výkonnostně nahoru, bylo evidentní. Dokonce jsme na Dukle navrhovali, abychom Krmenčíka koupili. Tehdy naše přání nebylo vyslyšeno. V Plzni nebyl útočníkem číslo jedna. Jak jsem sledoval, neměl ani patřičný respekt u spoluhráčů. Vše si musel vybojovat na hřišti. A on to dokázal. Všechna čest,“ vypravuje Kozel.

Za uplynulý kalendářní rok se obrovsky zlepšil. V čem? Ve všem! Zdaleka nešlo jen o výrazně větší procento proměněných příležitostí. Zapracoval na technice, na převzetí míče, na čtení hry, na výběru místa v šestnáctce, zlepšil se i soubojově. Prostě velký herní progres. „Rezervy měl ve výběru místa, ve hře zády k brance, v technickém řešení některých situací. V tom všem u něj nastalo zlepšení. Ale v životě bych neřekl, že jednou bude nejlepším útočníkem v lize,“ žasne Luboš Kozel.

Tím jednoznačně je. Ve čtrnácti utkáních napálil do soupeřových sítí jedenáct gólových pohlavků. K tomu přidal šest asistencí. Pravidelně se prosazuje i na evropské scéně. V pěti utkáních uklidil míč do sítě pětkrát. Fantazie. Úchvatná bilance.

„On není jen nejlepším útočníkem v lize, momentálně je nejlepším útočníkem s českým pasem,“ s neochvějnou jistotou v hlase praví Vratislav Lokvenc, bývalý reprezentační kanonýr.

Co ho na Krmenčíkovi fascinuje?

„Je to typický hráč do vápna, kde se umí skvěle orientovat. Je extrémně hladový. Nikdy nic nevzdává, je to emoční typ, za každých okolností bojuje pro mančaft. A ten mu to vrací. Proto plodí tolik branek,“ říká majitel pěti ligových titulů se Spartou.

Kompletní pořadí o Krále ligových trávníků po podzimu:

