Ředitel Slavie Krob: Už bychom neměli přivádět hráče za dva miliony eur

Slávistický kapitán Jiří Bílek se loučí s diváky poté, co ukončil hráčskou kariéru • Barbora Reichová / Sport

Slávistický kapitán Jiří Bílek se po utkání s Baníkem Ostrava rozloučil s diváky poté, co ukončil hráčskou kariéru • Barbora Reichová / Sport

Slávisté Milan Škoda a Michal Frydrych slaví branku do sítě Baníku Ostrava • Barbora Reichová / Sport

V létě ji poháněla myšlenka na Ligu mistrů, a tak Slavia začala zběsile posilovat. Přivedla hvězdy Dannyho, Halila Altintopa či Ruslana Rotaně – až její mistrovský kádr nezdravě nabobtnal. Nyní, po skončení podzimu, slávistický generální ředitel Martin Krob uznal, že se této cesty měli „sešívaní“ vyvarovat. „Člověk mnohdy ztratí smysl pro realitu. Stávat by se to nemělo, ale nám se to asi taky trochu stalo,“ připustil ve třetím čísle čtvrtletníku Football Club, které právě vychází. „Dnes víme, že bychom udělali určitě některé věci jinak, a věřím, že přestupní období bylo poučné pro nás všechny v klubu.“