Chorý míří do Plzně. Vrbovi se má hlásit už v zimě, potvrdil agent

Sbohem, Sigmo. Ahoj, Viktorie. Spekulace kolem přestupu Tomáše Chorého jsou definitivně utnuté, dlouhán z Hané se bude 3. ledna na začátku zimní přípravy hlásit v Plzni. Kluby se dohodly na aktivaci výstupní klauzule a zároveň do Olomouce půjde ještě přeplatek jako „svolení“, že mladý útočník může začít s tréninkem na západě ještě před startem přestupního období.

Nejlepší obrana proti Tomáši Chorému se těžko vymýšlí. Dva metry, samá ruka, samá noha, kosti chrastí, slušná technika… Přišla na to Viktoria Plzeň. Koupí si ho. Jednání se Sigmou Olomouc jsou hotová, dvaadvacetiletý střelec se ve Štruncových sadech objeví hned na začátku zimní přípravy.

„Ano, jsme dohodnutí s klubem i hráčem a už se čeká pouze na oficiální potvrzení transferu ze strany Sigmy Olomouc,“ potvrdil Sportu včera odpoledne Zdeněk Nehoda, šéf agentury Nehoda Sport, který celý přestup zprostředkovával. To by se mělo stát v příštím týdnu.

Viktoria postupovala přes aktivaci výstupní klauzule. Ta podle informací Sportu činí 700 tisíc eur, tedy zhruba dvacet milionů korun.

720p 360p REKLAMA Olomouc - Zlín: Zahradníčkův centr nalezl v pokutovém území Chorého a ten otevírá skóre 1:0 • VIDEO iSport TV

Jenže pokud by se Chorý přesouval mezi kluby pouze na základě tohoto paragrafu, mohl by se k Viktorii přidat nejdříve se začátkem zimního přestupního okna. A tím pádem by přišel zhruba o tři týdny tréninku v novém prostředí. Proto Západočeši vyndali z kasy další miliony, díky čemuž přemluvili Sigmu, aby jim talentovaného čahouna pustila dřív.

Během zimy se pak rozhodne, jestli Chorý zůstane v kádru suverénního ligového lídra, nebo si ještě na půl sezony odskočí někam na hostování. Jeho konkurencí totiž bude nejlepší hráč podzimní části Michael Krmenčík, který i přes velký zájem hodlá svůj odchod z Plzně přesunout až na léto.

Chorý byl pro Sigmu na podzim mimořádně platným hráčem. Sice zdaleka ne tak produktivním, jako když Hanáci v minulé sezoně táhli druhou ligou, kdy nasázel šestnáct gólů v 28 zápasech. Teď se za dvanáct kol trefit sice jen dvakrát, ale kouč Václav Jílek na něm oceňoval jeho schopnost zapojit se šikovně do kombinace, udržení balonu a řešení koncovek.

Tohle v něm vidí i generální manažer Viktorie Adolf Šádek a jeho kolegové.

Jeden z největších přestupů zimy tak už je hotový.