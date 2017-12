Sport Magazín po lize už dnes: rozhovor s Haškem i olomoucká DNA

Martine, jak moc vás při výběru hráčů zajímá schopnost umět si poradit s časem a prostorem?

„Tohle je jedna z věcí, která zásadním způsobem určuje kvalitu hráče. Ale většina diváků na stadionech ji není schopná posoudit. Když hráč pod tlakem soupeře může přihrát vpřed spoluhráči, on to neudělá, dostane se do složité situace třeba proti dvěma protihráčům, on ji přesto dokáže vyřešit a nakonec třeba i přihraje dopředu, divák si řekne: To je borec, ten to umí s míčem! Přitom on ve skutečnosti úplně zpomalí hru a celou akci zazdí. Divák nevidí, jak se jiný hráč už v pozici, kdy je třicet metrů od míče, šteluje tak, aby mohl za chvíli z jedničky vypíchnout míč soupeři rovnou pro spoluhráče a založit tím skvělý rychlý protiútok. Je to tak rychlé, že to divák ani nepostřehne. Nebo se pak se ptá: A kdo to tam vlastně přihrál? A když záložník naběhá dvanáct kilometrů za zápas a odvede tím pro mužstvo velkou práci, všimne si toho až po půl roce.“

Chtělo by to osvětu.

„Komentátoři v televizi říkají: Sigma hraje dobře, protože všichni hráči stojí tam, kde mají být. To je takový omyl! Vždyť oni nestojí. Jsou tam, protože jsou neustále v pohybu a jsou schopní ho neustále uzpůsobit spoluhráčům, soupeřům, míči. Fotbalisté stáli na hřišti možná někdy v třicátých letech minulého století. Práce s prostorem si u nás všimnou jen fajnšmekři. Nebo lidi, co dělají do fotbalu. Někteří.“

Jak poznáte, že hráč má práci s prostorem v sobě?

„Pozorováním. Musíte se dívat tam, kde je míč, ale také po ostatních hráčích. Když se hraje napravo, dívat se i doprostřed a nalevo. Koučování vlastně také nespočívá v tom, že sleduji dění u míče, ale tam, kde míč není. Především tam, kde není! Není to ale černobílé, že někdo necítí prostor nikdy a druhý naopak pořád. Zjednodušená odpověď by mohla být: když se hráč chronicky ocitá ve složitých situacích nebo se mu nedá nahrát, cítí prostor špatně. Je-li naopak na míči stále a situace, které řeší, vypadají navenek jednoduše, cítí prostor výborně.“

Zdá se, že Andrés Iniesta vnímá prostor vždycky dobře.

„I on se třeba někdy mohl nabídnout lépe. Ale v 95 procentech případů to dělá tak, že se to blíží ideálu. A protože jeho pohyb je efektivní, nemusí díky tomu ani tolik běhat. Já jsem běhal zprava doleva, když jsem byl mladší, furt jsem někam nabíhal. V podstatě jak blázen, pokud se na to dívám dnešní optikou. Nebylo to efektivní.“

Kompletní rozhovor najdete v tradiční páteční příloze deníku Sport

Z obsahu pátečního Sport Magazínu

Rozhovor: Martin Hašek

Téma: plzeňská dominance

Rozhovor: olomoucká DNA - Šimon Falta, Jakub Plšek, David Houska, Jiří Texl, Tomáš Zahradníček a Lukáš Kalvach

Statistiky: nejlepší střelci, brankáři, týmy…

Databanka: pražská „S“ v číslech

Fenomén: videorozhodčí

Klub legend: Jan Nezmar

Příběh: Francis Koné