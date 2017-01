TŘI posily pro Liberec. Přijdou Mikula s Kouřilem, potvrzený je Potočný

Fotbalisty Liberce posílili pravý obránce Jan Mikula ze Slavie a stoper Martin Kouřil z Jablonce. Oba přišli na půlroční hostování. Kouřil by měl pomoci nahradit kapitána Lukáše Pokorného, který v týdnu přestoupil do francouzského Montpellieru. Uzavřen byl také dříve avizovaný přestup útočníka Romana Potočného z Teplic, který se Slovanem podepsal smlouvu na 3,5 roku.

"Trenér Jindřich Trpišovský mě kontaktoval už po posledním podzimním utkání se Spartou. Bylo to dlouhé čekání, protože přestup jsem si hodně přál. Nakonec se mi to splnilo, takže jsem si trochu oddychl," prohlásil Potočný.

V kabině se sejde s dalšími zimními posilami Radkem Voltrem, Martinem Graiciarem, Ondřejem Kúdelou a Milanem Kerbrem. Nejnovějšími akvizicemi jsou pak Mikula s Kouřilem.

Pětadvacetiletý Mikula nasbíral 53 ligových startů v dresu Jihlavy a Slavie, ale v této sezoně se na hřiště příliš nedostával kvůli silné konkurenci v týmu Slavie. V Liberci chce bojovat o místo v základní sestavě s Vladimírem Coufalem.

"Chtěli jsme zvýšit konkurenci na pravé straně obrany, kde v případě vypadnutí Coufala nemáme alternativu. Mikula je hráč s vynikající kondicí, připraveností, má i skvělý charakter. V obranných situacích chybuje minimálně," řekl trenér Trpišovský.

Liberecký kouč si vyhlédl i vytáhlého stopera Kouřila, který před sezonou přišel do Jablonce z Baníku Ostrava. Na podzim naskočil do devíti zápasů a dal jeden gól, s posunem zkušeného Tomáše Hübschmana ze zálohy do obrany však přišel o místo v základní sestavě. Celkem má 31 ligových startů.

"Je to hodně vysoký hráč, má přes dva metry a jeho doménou jsou hlavičkové souboje. Navíc má i velmi slušnou rozehrávku. Pamatuju si ho, když hrál ve Varnsdorfu i ligu v Ostravě. A podával velmi dobré výkony. Měl by nám pomoci hlavně ve vzdušných soubojích a rozehrávce," řekl Trpišovský.