Jarolímův hattrick je stále rekordní. Dal ho za Bohemians ve 38 letech

HISTORIE EPOJISTENI.CZ LIGY | Dnes je trenérem reprezentace, Karel Jarolím ale také zůstává nejstarším autorem hattricku v historii nejvyšší české soutěže. Dosáhl ho v dresu Bohemians při vítězství 5:2 nad Benešovem v listopadu 1994. „A byl to můj první hattrick, na to se nezapomíná. Fotbal mě tehdy bavil a bylo mi líto přestávat. Měl jsem pocit, že to není úplný průšvih,“ vzpomíná dnes šedesátiletý kouč na výjimečný počin. Podívejte se na VIDEO.