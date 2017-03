Jak se možná bude hrát fotbalová liga? Na podzim až devatenáct kol

To všechno samozřejmě za předpokladu, že si kluby odsouhlasí změnu herního modelu, v němž po dlouhodobé základní části následuje nadstavba v podobě boje o titul, evropské poháry a záchranu. Hlavní důvod je zřejmý – zvýšení počtu zápasů, atraktivity a tím i větší přísun peněz.

V současnosti leží na stole návrh, který po třiceti kolech rozdělí šestnáctku týmů na tři skupiny po šesti, čtyřech a šesti týmech. Tento model prosazuje především Dušan Svoboda, šéf LFA. „Není to tak, že bych si to někde vymyslel já večer u vína. Do podobného modelu se pouští většina srovnatelných zemí,“ vysvětluje. Nadstavba je skutečně rozšířenou záležitostí, hraje se v osmnácti zemích: Andorra, Belgie, Bosna, Bulharsko, Dánsko, Izrael, Kazachstán, Kypr, Litva, Makedonie, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Severní Irsko, Skotsko, Srbsko, Ukrajina, Wales. V příští sezoně se zavádí na Slovensku a od ročníku 2018/2019 i v Rakousku.

To je čas, kdy by mělo ke změně dojít i v Česku. „Dohodnout se musíme do 30. června, ale já věřím, že rozhodnutí padne mnohem dříve. S tím, že kluby by měly souhlasit ve výrazné většině,“ říká Svoboda. Je spokojen s tím, že původně odmítavá Slavia už změnila názor.

Plzeňský majitel Tomáš Paclík minulý týden prohlásil, že navzdory Svobodovým prohlášením není tak jisté, že ke změně dojde. Podle nového formátu se podle mě bude hrát pouze v případě, že společnosti, které prodávají televizní práva, budou ochotny za ně nabídnout vyšší částku než doposud.“

Svoboda přikyvuje. „Ano, budeme chtít více peněz. Ale nejdříve musíme vědět, jak to přesně bude vypadat, teprve pak můžeme jednat s televizemi.“

Krokem k tomu jsou i zmíněné navržené herní modely. Existují dokonce dvě jejich varianty, to podle toho, zda se Česko probije na mistrovství světa 2018 v Rusku.

Změnou oproti původnímu návrhu nového modelu prošla především skupina o 7. až 10. místo. Nově to nejvíc vypadá na model malého play off, v němž se utkají sedmý s desátým a osmý s devátým, vítězové pak proti sobě a ten nejlepší v baráži o Evropskou ligu se čtvrtým nebo pátým týmem ze skupiny o 1. až 6. místo.

Svoboda věří, že se mu podařilo na středeční schůzce v Olomouci přesvědčit zástupce druholigových klubů. Ty nejvíc zajímá barážový model, kdy první tým Fortuna národní ligy postupuje přímo, další dva jdou do baráže se čtrnáctým a patnáctým týmem první ligy. „Kluby z první ligy se bojí, že by mohly spadnout i tři. A ty druholigové, že může postoupit taky jenom jeden. Spíš se něčeho pořád bojíme, než abychom v tom viděli šanci,“ říká Svoboda.

Novinkou pro druholigové kluby je, že po postupu do nejvyšší soutěže by dostaly na vybudování infrastruktury dva roky namísto dosavadního jednoho.

K řešení i tak zbývá spousta věcí. Třeba to, jak se po třicátém kole naloží se žlutými kartami. „Pracujeme s variantou, že umažeme každému hráči jednu,“ přemýšlí Svoboda.