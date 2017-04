Revoluce je tady! Liga kývla na model se třemi skupinami po 30 kolech

V nejvyšší soutěži by se hrálo 30 kol jako dosud, v nichž by se každý s každým utkal dvakrát. Poté by se týmy rozdělily v nadstavbové části do tří skupin, do které si přenesou získané body.

Skupina o titul: prvních šest týmů si proti sobě zahraje jednou, přičemž první tři týmy by měly výhodu tří z pěti zápasů v domácím prostředí.

Skupina o baráž o Evropskou ligu: týmy na 7. až 10. místě se utkají o sedmou příčku znamenající účast v baráži o Evropskou ligu s týmem na čtvrtém, či pátém místě ze skupiny o titul. Tato skupina se bude hrát dvoukolově.

Skupina o udržení: týká se týmů na 11. až 16. místě, hraje se jednokolovým systémem stejně jako skupina o titul, poslední sestupuje přímo do druhé ligy, 14. a 15. tým čeká baráž s druhým a třetím týmem z druhé ligy.