Otázky o nové lize: Které body budou důležité? Kdy začne a skončí sezona?

Sezona 2018/2019 bude v českém fotbale průlomová. Zástupci prvoligových a druholigových klubů schválili změny, podle kterých se od příštího roku začne hrát nejvyšší soutěž. Jde o zásadní novinky – přibude nadstavbová část i baráž o postup do první ligy. Na co se můžou fanoušci těšit a co všechno změny v tuzemské ePojisteni.cz lize přinesou?

Kolik odehrají týmy zápasů?

Foto Michal Beránek (Sport)

Odpověď zní 32 až 37. Počítejte s námi. Klubům zůstane porce 30 zápasů v základní části. Poté se rozdělí do tří skupin – prvních šest týmů se utká systémem každý s každým, týmy z první skupiny tak odehrají za sezonu minimálně 35 zápasů. O dvě utkání navíc čeká mužstvo na čtvrtém, případně pátém místě. To půjde do baráže o Evropskou ligu proti vítězi z druhé skupiny. Ve druhé skupině (7. – 10. místo) se hraje pohárovým systémem. Týmy, co vypadnou v prvním dvojutkání, za sezonu odehrají nejméně utkání (32). Ve skupině o udržení (11. – 16. místo) každý odehraje stejně jako v elitní skupině navíc pět zápasů. Celky na 14. a 15. místě pak čekají ještě dva duely v baráži proti druhému, respektive třetímu týmu z druhé ligy.