Baník má další posilu! Z Varnsdorfu přichází střelec Jakubov

Ostravský Baník nadále posiluje. Aktuálně druhý tým Fortuna národní ligy získal na přestup urostlého útočníka Alexandra Jakubova. Hráč, jemuž bude v lednu 26 let a měří 193 centimetrů, přichází do Ostravy z Varnsdorfu, kde se mu na podzim střelecky velmi dařilo. Je aktuálně druhým nejlepším střelcem druhé ligy, má na kontě deset přesných zásahů. V Baníku podepsal smlouvu na dva a půl roku.

Jakubov je po Štefanu Pekárovi a Robertu Hrubém třetí zimní posilou ostravského klubu. „Jsme velmi spokojeni, že se nám tyto hráče podařilo do Baníku přivést, přestože jsme o ně bojovali s prvoligovou konkurencí,“ řekl Václav Brabec, majitel ostravského klubu.

O Jakubova měly intenzivní zájem Teplice i Liberec. „Nechci se pouštět do nějakého spekulování, čím to je, že jsme ho nakonec získali my, mohu jen říct, že jsme pro to udělali maximum, protože se i v tomto případě jednalo o hráče, o něhož měl trenér Petržela zájem,“ pravil majitel Baníku.

Na otázku, zda je seznam zimních posil ostravského klubu konečný, nebo se bude ještě rozrůstat, odvětil Brabec obezřetně. „Rozhodně nepřestáváme pracovat. To znamená, že se kádr ještě rozšířit může. Ale hráče, které jsme prioritně mít chtěli, máme. Nechceme až příliš zasahovat do kabiny, která na podzim velmi dobře fungovala,“ uzavřel vlastník Baníku.