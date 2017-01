Hrubého o Baníku přesvědčil telefon od Petržely: Jsem rád za to, co řekl

Jak se zrodil váš návrat do Ostravy?

„Poprvé jsem dostal nabídku vrátit se zase do Baníku už začátkem listopadu. To bylo docela brzy, proto jsem si nechal nějaký čas, abych počkal, jak se to vyvine. A hlavně jsem čekal na vyjádření Slavie. Ta řekla, že by chtěla, abych někam přestoupil. A na to Baník potvrdil, že je schopen zaplatit částku, o kterou si Slavia řekla. No a protože to v Ostravě už znám a cítil jsem se tady dobře, jevilo se mi to jako dobrá varianta.“

Je to ale zase jen druhá liga…

„Ano. Ale s tím, že si myslím, že bychom měli postoupit do první. A hlavně, teď už jsem tady jako kmenový hráč. Během roku jsem byl na dvou místech na půlročním hostování, už jsem se chtěl někde na čas usadit.“

A co když Baník nepostoupí? Máte ve smlouvě nějakou klauzuli pro případ, že by to Ostravě s návratem do první ligy nevyšlo?

„Žádnou takovou klauzuli nemám. O to větší mám motivaci Baníku pomoct, aby se opravdu postoupilo. První ligu chceme hrát všichni.“

Nezklamalo vás, když vám dala Slavia najevo, že vás chce prodat?

„Samozřejmě, že to mrzí, protože jsem ve Slavii byl odmalička. Nedá se ale nic dělat, Slavia je momentálně tam, kde je. Já jí to samozřejmě přeju. A nikde není napsáno, že se tam třeba za dva roky nemůžu vrátit.“

Myslíte na to?

„Teď jsem v Baníku a budu se maximálně snažit odvádět co nejlepší výkony tady. Baník je na Moravě a ve Slezsku jeden nejlepších a vůbec nejsledovanějších týmů. Budu tady na očích, takže když se mi bude dařit, třeba se pak posunu ještě někam výš.“

Vaše přemýšlení o tom, zda nabídku Baníku vzít, či nikoliv, prý ukončil trenér Petržela. Jeho telefonát vás údajně definitivně zlomil…

„Je to tak. Nejdřív mi volal pan asistent Křeček. Od té doby jsem o tom začal přemýšlet. A pak na konci sezony zavolal pan Petržela. Řekl mi, co mi řekl a pomohl mi tím se definitivně rozhodnout. Uspíšil to.“

Co vám řekl?

„To nebudu říkat. Ale byl jsem rád, že to řekl.“ (usmívá se)

V Teplicích, kde jste na podzim hostoval, jste toho odehrál méně, než jste si přál. Proč?

„Postihlo mě tam víc zranění, než jsem byl dosud zvyklý. Na začátku sezony jsem byl v základu. Neudělal jsem sice žádné body, ale vyhrávali jsme. Pak jsem se zranil, vypadl jsem z toho, no a pak už to bylo takové někdo jo, někdy ne.“

Sledoval jste na podzim, jak si vede Baník?

„Viděl jsem všechny jeho zápasy, které byly v televizi. A když to v televizi nebylo, na internetu jsem si hlídal jeho výsledky.“

Trenér Petržela o současném Baníku posíleném o vás a další dva ofenzivní hráče soudí, že je to mužstvo bez slabin. Dá se s tím souhlasit?

„Myslím, že dá. Máme na druhou ligu hodně silné a zkušené mužstvo, takže to bude jenom o nás a o tom, jak k tomu přistoupíme.“

Kdo si to podle vás na jaře rozdá o postup do první ligy?

„Já doufám, že my. A pak ať si to tam rozdá, kdo chce.“