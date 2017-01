Petržela poprvé testoval posily. Jak si vedou nováčci v Baníku?

Dobrým výkonem a vítězstvím 3:1 se prezentoval Baník v prvním přípravném utkání letošního roku, v němž zdolal polský druholigový Górnik Zabrze. Ostravský trenér Vlastimil Petržela do utkání od první minuty nasadil dvě ze tří zásadních posil, které Baník v zimě přivedl a s nimiž kouč počítá do základní sestavy. A byl s jejich výkonem spokojen. Robert Hrubý i Štefan Pekár patřili k lepším hráčům Petrželova výběru.

Robert Hrubý, Štefan Pekár a Alexander Jakubov. To jsou tři hráči, jejichž zimní příchod do Baníku by měl na jaře zlepšit herní projev ostravského týmu. Dva z nich, Pekár a Hrubý, v sobotu nastoupili do základní sestavy proti Górniku Zabrze. Alexander Jakubov má pech. Na soustředění v Kroměříži si poranil sval a bude se zhruba měsíc léčit.

Jak si Hrubý s Pekárem na hřišti vedli? Patřili k nejvýraznějším baníkovcům, oba se dostali do gólové šance. Hrubý si velice rychle znovuosvojil roli tvůrce hry Petrželova výběru, kterou plnil v době, kdy v Ostravě na jaře loňského roku působil poprvé, ještě jako hráč na hostování.

A Pekár? Možná se čekal jeho častější pobyt v šestnáctce Górniku, byl mnohem aktivnější mimo ni. „Musí se ještě víc tlačit do vápna. Když je schovaný u lajny a centruje to do vápna na ty naše malé camprdliky, tak ti toho proti výškové přesile moc nezmůžou,“ vytknul mu Vlastimil Petržela po zápase.

Urostlý Slovák se dostal do jedné velké šance. Chyběla mu rozvaha a míč napálil přímo do gólmana. Petržela mu za to z lavičky vyčinil, zlobil se, že Pekár v klidu neuklidil míč k jedné nebo druhé tyči. „Asi ano, stačilo to placírkou umístit,“ připustil i hráč samotný.

Petržela byl ale s tím, co Hrubý s Pekárem předvedli, spokojen. „Brali jsme je sem s nějakým úmyslem a oni naše očekávání stoprocentně naplnili. Je mi jen líto, že kvůli zranění nemohl hrát i Jakubov, protože to je tank,“ litoval Petržela absence třetího důležitého novice svého kádru. Má svalové zranění a podle prvních odhadů by měl měsíc chybět.

„Doufám, že aspoň čtyři pět přípravných duelů stihne,“ odmítl Petržela propadat panice. „Ta léčba tady je úplně jiná, než on zažil ve Vlašimi nebo Varnsdorfu. Lékaři se tady o něj starají a on je navíc tvrdý kluk,“ poznamenal trenér Baníku.

Petržela včera znovu potvrdil, že Baník hodlá svůj kádr ještě posílit. Především v obraně, kde má Ostrava vytipováno zatím neznámé jméno. „Nebudu ho prozrazovat, ale ano, pořád pracujeme,“ ujistil Petržela, jehož tým sehraje další přípravný duel ve středu s Karvinou.