Kupec pro Olomouc? Přivedl ho Hubník, řeší se garance pro první ligu

VÍME PRVNÍ | Dvě stě deset milionů korun. Tolik nabízí společnost Frami Group za balík 85 procent akcií fotbalové Sigmy Olomouc, k tomu padesát milionů na každý rok provozu. Deníku Sport to prozradil bývalý olomoucký útočník Michal Hubník, který tuto firmu k jednání se stávajícími akcionáři klubu přivedl.

Pražská společnost Frami Group, jejíž jednatel však sídlí v Olomouci, se stala vedle podnikatele Zdeňka Zlámala dalším zájemcem o vstup do olomouckého klubu. Z něho odchází dlouholetý držitel 41 procent akcií Josef Lébr.

„Už od léta jsem věděl, že pan Lébr chce z klubu odejít. Tak mě napadlo pokusit se Sigmě pomoct a někoho najít. V listopadu jsem se dostal do kontaktu se společností Frami Group,“ vysvětluje Michal Hubník, jenž za Olomouc hrával.

Frami Group, která podniká v zemědělství či odpadovém průmyslu, zprvu neměla zájem. Přesto kývla na schůzku s Lébrem. „Ta dopadla dobře, podmínky, které společnost nabízela, ho zaujaly,“ říká Hubník.

„Jestliže je zájemce o vstup do klubu schopen nabídnout za jeho akcie zhruba 210 milionů, jedná se o partnera, s nímž je v situaci, ve které Sigma je, nutné jednat,“ myslí si Lébr.

Následně proběhla schůzka s primátorem Antonínem Staňkem, protože město drží třetinu akcií, později další jednání. Na něm město zastupoval náměstek a člen klubového představenstva Martin Major, účastnili se i Lébr a Petr Konečný, místopředseda představenstva Sigmy.

Zájemce má být v nabídce konkrétnější

A nebylo to pohodové sezení. „Proběhlo v takovém zvláštním konfrontačním duchu. Ne z naší strany,“ vypráví Hubník. To potvrzuje i Lébr. „Nabyl jsem bohužel dojmu, že při kladení otázek byli lidé ze Sigmy poněkud přísnější, než tomu bylo v případě předchozího zájemce o vstup.“

Frami Group měl dát záruku, že se na Sigmě bude i nadále hrát fotbal. „Pan Konečný žádal další garance, chtěl garantovat i to, že budeme hrát první ligu. Jak to chcete garantovat?“ divil se Hubník.

„Není pravdou, že bych takovou garanci žádal,“ oponuje Konečný. „Žádal jsem garanci, že tento investor bude schopný podmínky pro první ligu vytvořit, to je rozdíl. Přál bych si, aby tento zájemce o vstup do klubu poněkud více odkryl karty. V nabídce, kterou nám předložil, se říká, za kolik by byl ochoten akcie odkoupit, ale nic dále.“

S tím, že Frami Group má být konkrétnější, souhlasí i náměstek Major. „Písemná nabídka byla zajímavá, ale skutečně stručná. Budeme chtít vědět, jaké mají tito lidé zkušenosti se sportem, budeme se zajímat o vize budoucnosti klubu,“ vysvětluje s tím, že zaslali Frami Group dopis se základními dotazy.

Na tento list už společnost čeká. „Očekáváme písemnou reakci, v ní požadavky na konkrétní garance. Pak uvidíme,“ říká Hubník.