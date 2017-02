Vašek se už trápil na „pracáku“, teď září za Baník: Zachránil mě Petržela

S výjimkou zápasu v Třinci, v němž Ostravané inkasovali ze čtyř střel čtyři góly, aniž za jediný z nich Petr Vašek mohl, byl Baníku oporou v každém podzimním utkání. V podobném stylu pokračuje i v přípravě.

V ní porazil Baník vysoko 5:0 Karvinou a on se na triumfu svého týmu podílel dvěma, možná třemi zákroky, jimiž chytil takřka jistý gól. V dubnu mu bude osmatřicet. Nebere to v úvahu. A věří, že Baníku pomůže vychytat kýžený návrat do první ligy.

Jak často si ještě vzpomenete, jak jste se loni v létě ucházel na úřadu práce o zaměstnání?

„Často, protože jsem zjistil, že jsem pro pracovní trh vlastně nevyužitelný. Slečna na úřadě mi tehdy dala k vyplnění nějaký papír a já neměl, co bych tam napsal. Tak jsem jí ho prázdný zase vrátil.“

Čímž jste ji musel poněkud zaskočit…

„Jo, divila se, proč jsem nic nevyplnil. Řekl jsem jí, že nemám, co bych tam napsal. Že nemám žádnou praxi, nikde jsem zaměstnaný nebyl, hraju třicet let fotbal a nic jiného. Zachránil mě pan Petržela. Najednou mi zavolal, jestli bych to nešel zkusit do Baníku.“

A odchytal jste podzim, během něhož jste Baníku ani na okamžik nechyběl, vychytal jste osm nul a sklízel výborná hodnocení. Nepřekvapil jste tak trochu i sám sebe?

„Nepřekvapil, protože jsem od toho podzimu vůbec nic nečekal. Dostal jsem šanci, řekl jsem si, že to půjdu zkusit a uvidí se. A začalo mě to mezi těmi mladými kluky hrozně bavit. To, jak na sobě makají, jak se pořád chtějí zlepšovat. Díky nim mám pocit, že jsem omládl taky.“

Ani druhé místo, které Baník po podzimu drží, vás nepřekvapilo? V létě se Baníku příliš nevěřilo, řekl bych, že docela právem…

„Kdybyste viděl, jak tady od začátku sezony všichni kluci dřeli, opravdu dřeli, bylo by vám jasné, proč se nám ten podzim výsledkově docela povedl. I když se kádr lepil na poslední chvilku. Tady se nikdo neschovával za nějaké fráze. Tu se prostě makalo. Výsledek se dostavil. I když bych byl raději, kdybychom byli první.“

Zatímco před startem podzimu se čekalo na to, co Baník předvede, teď už se od vás nic jiného než postup neočekává. Cítíte, že tlak sílí?

„Vůbec! Já jsem o tomhle týmu přesvědčený. Morálka v něm zůstala, přišli další dobří hráči, ti mladí jsou zkušenější, jsme dnes o hodně silnější než na podzim.“

Vám v létě končí smlouva. Věříte, že vám ji Baník ještě prodlouží?

„Neřeším to. Dochytám to do léta a pak uvidím.“

Neřešíte to? Už přece víte, jak to na úřadu práce vypadá…

„Vím. Třeba tam skončím zase, kdoví. Fakt nad tím teď nepřemýšlím. Chci Baníku pomoct do ligy. To, na co se mě ptáte, bude následovat až potom.“

Komu vedle Ostravy byste přál postup do první ligy? Olomouci, Českým Budějovicím, Opavě, k níž fans Baníku cítí nenávist, nebo někomu jinému?

„Asi si zase řeknu o přeshubu, ale mám to tak: přál bych to Opavě. Bydlím tam, chytal jsem tam. Ale samozřejmě jen tehdy, pokud by skončila druhá za Baníkem.“