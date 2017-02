Olomouc zůstává bez investora, lídr druhé ligy prodává pozemky

Olomoucká Sigma stále čeká na svého nového majitele. Jednání se společností Frami Group váznou, město ji údajně nepovažuje za důvěryhodnou. Do hry vstoupilo společenství olomouckých podnikatelů, které však zatím negarantovalo schopnost patřičný finanční objem, tedy cca 20 milionů ročně, poskytnout. Zástupci města stále spoléhají na to, že se dohodnou s podnikatelem Zdeňkem Zlámalem. Klub mezitím rozhodl o prodeji pozemku, na němž je hřiště s umělou trávou a z něhož má utržit cca 60 milionů korun. Tato suma by měla postačit k oddlužení klubu.

Budoucnost olomoucké Sigmy? Stále velmi nejistá. Hanácký klub poté, kdy ztratil investora v osobě Josefa Lébra, stále ještě spolumajitele klubu, zatím nenašel nikoho, s kým by se na koupi akcií dohodl. A kdo by byl aktuálního lídra Fortuna národní ligy ochoten živit. Klub už dříve odprodal jeden ze svých pozemků, nyní prodal plochu pod umělou trávou. Bude i nadále finančně závislý na prodeji parcel.

„Stále pracujeme,“ ujistil Petr Konečný, místopředseda klubového představenstva. A potvrdil, že nejvyšší klubový orgán rozhodl o prodeji pozemku pod umělkou za cca 60 milionů korun. „Tím zajistíme, že klub bude oddlužen. A tím pádem jsme připravili situaci pro vstup nového zájemce,“ pravil Konečný.

Sigma dluží Lébrovi, svému akcionáři, cca 70 milionů korun. „To tehdy, pokud počítám i úroky z půjček. Pokud je nepočítám, je výše tohoto dluhu rovna zhruba 64 milionům. I když Sigma to vidí jinak a hovoří o 61 milionech. Informaci o tom, že klub rozhodl o prodeji umělky, nemám. A to jsem dosud jeho akcionářem,“ podotkl Lébr.

Konečný trvá na tom, že o prodeji je rozhodnuto. To však budoucnost klubu neřeší. Sigma hledá nového investora, potažmo spolumajitele. Stále spoléhá na to, že zláká Zdeňka Zlámala staršího, místopředsedu FAČR. Ten už dříve prohlásil, že o koupi Sigmy neuvažuje.

Od té doby s novináři nekomunikuje, nicméně v olomouckých kuloárech se spekuluje o tom, že zájem na tom, aby se stal investorem Sigmy, nemá. „Bavil jsem se s ním o tom, jasnou odpověď mi nedal,“ podotkl Lébr, který Zlámala zná z Výkonného výboru FAČR.

Stálý zájem o vstup do Sigmy Olomouc deklaruje Frami Group, s. r. o. „Ptám se, je to společnost důvěryhodná? Neznáme, kde vlastně doopravdy sídlí, nejsou nám známy její finanční zdroje. Jak má být město, které je spolumajitelem klubu, přesvědčeno o tom, že tato firma je schopna uhradit přes dvě stě milionů korun za akcie a dále se starat o prvoligový fotbal?“ ptá se Konečný.

František Vařeka, jednatel Frami Group, stojí za tím, že zájem společnosti je seriózní. „Jasně jsme dali najevo, že jsme ochotni mnohé smluvně garantovat. Naše finanční zdroje jsme schopni okamžitě doložit,“ ujišťuje Vařeka, jenž se ovšem netají tím, že by po případném odkoupení klubu nejspíše provedl některé zásadní personální změny v jeho vedení.

Co když se Sigma nedohodne ani se Zlámalem, ani s Frami Group? Odprodá další pozemek? Spekuluje se o tom, že teď by přišla na řadu tréninková travnatá plocha vedle umělky. „Touto cestou se vydat nechceme,“ řekl Konečný. „Jistý zájem o vstup do klubu deklaruje společenství olomouckých podnikatelů. Jsou to ovšem vesměs subjekty, které již nyní Sigmu podporují. Nevím, zda lze očekávat, že svou podporu navýší, řekněme o jeden celý řád,“ poznamenal Konečný.

Co by to pro budoucnost klubu znamenalo? „Klub přežije. Ale v takovém případě bychom se zatím nedočkali toho očekávaného drajvu a výkonnostně bychom se v nejbližší době neposunuli,“ řekl místopředseda představenstva.

Hanáci jsou momentálně v čele tabulky druhé ligy s šestibodovým náskokem na třetí Opavu.