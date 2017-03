Kapitán Zápotočný o Baníku: Až tohle mužstvo dozraje, může hrát o poháry

Do Baníku přišel pár dnů před prvním podzimním zápasem. Okamžitě do mužstva zapadl a stal se jeho vůdčí personou. Tomáš Zápotočný byl vedle gólmana Petra Vaška rozhodně největší posilou, kterou Baník loni v hektickém létě před startem Fortuna národní ligy ulovil. Teď ho spoluhráči dokonce zvolili kapitánem. Šestatřicetiletý stoper věří, že si na konci kariéry ještě jednou zahraje první ligu. Přál by si, aby to bylo v Baníku.

Povede Baník do klíčových jarních bojů. Jde o návrat do první ligy. Ačkoliv majitel klubu Václav Brabec proklamuje, že pokud Ostrava boj o postup nezvládne, klub to existenčně neohrozí, pro fanoušky by to byla tragédie. Druhý rok ve druhé lize si ani za nic nepřejí. Podobně to vidí i Tomáš Zápotočný. Ještě jednou v životě by se chtěl postavit takovým týmům, jako je Sparta nebo Slavia.

Už se z vás za půl roku, který jste v Ostravě strávil, stal ryzí baníkovec?

„Nevím, co přesně znamená být ryzím baníkovcem. Baníkovec se ze mě stal ve chvíli, kdy jsem podepsal smlouvu. Já si nehraju na nějakého srdcaře, který miluje jeden klub a nad něj není. Tam, kde v danou chvíli jsem, za ten tým bojuju. S veškerým nasazením. To platilo pro Liberec, Spartu, Udine nebo Besiktas. Ale v jedné věci mě Ostrava a tady ten kraj okolo přece jen hrozně překvapila.“

V čem?

„Tady si lidi snad vůbec nezávidí. Hlavně oproti Praze nebo středním Čechám. Tam je to něco úplně jiného. A řeknu upřímně, že když mi třeba někdo v kabině řekne, že jsem Pražák, skoro mě to urazí. Nejsem Pražák, jsem z Příbrami. A tady ten ostravský kraj se mi hrozně zalíbil. V jedné věci mi to připomíná život v Istanbulu. I tady, když se procházím městem, mě lidi poznávají a jsou ke mně hrozně příjemní. V Istanbulu to bylo taky. Bylo jedno, jestli jsou z Fenerbahce, Galatasaraye nebo Besiktase. Znali vás, věděli, že hrajete fotbal, a chtěli se s vámi fotit, byli rádi, že vás potkali. A nikdy jsem s nimi mimo hřiště nezažil žádný konflikt.“

Na rozdíl od Baníku…

„V Baníku taky ne.“

Jeden přece jen ano…

„Máte pravdu, jeden ano. V Třinci, po porážce 0:4. To byla jediná nepříjemnost, kterou jsem v Ostravě zažil.“

Moc si přeju zahrát si ještě jednou proti velkým klubům

Tu mám na mysli…

„Po zápase tam u stadionu stálo přede mnou pár lidí a cosi jsme si vyříkávali. Jestli to tihle fanoušci teď čtou, chtěl bych se jim dodatečně za svou reakci omluvit. Oni budou vědět. Jsem horká hlava, i když tak navenek mimo hřiště většinou nevypadám. Nastal tam nějaký menší konflikt, cosi jsme po sobě pokřikovali a nebylo to ode mě úplně dobré. Dostali jsme čtyřku, kluci tam po nás něco pořvávali, tak jsem vystartoval. To jsem neměl. Kluci, omlouvám se.“

Máte toho hodně za sebou. Spartu, titul s Libercem, italskou ligu, tureckou taky. Je pro vás vůbec ještě šance vrátit se do první ligy motivací?

„Obrovskou! Strašně moc si přeju ještě jednou si proti velkým českým klubům zahrát. Smlouvu v Baníku mám do konce sezony. I když je vám šestatřicet, tak ta šance, že s Baníkem postoupíte do ligy, pak třeba dostanete novou smlouvu a za Baník si tu ligu zahrajete, to vás neskutečně motivuje. Já bych ten postup, pokud se nám povede, zařadil mezi tituly, které jsem získal.“

Když jste v minulé sezoně hrál za trápící se Příbram, věřil jste, že vaše kariéra ještě může dostat takový náboj?

„Už jsem to nečekal. Myslel jsem si, že to v Příbrami dohraju. Tak nějak postupně. Že to bude upadat a upadat, až skončím. Ta Ostrava, to je pro mě něco neskutečného. Užívám si tréninky, zápasy, nabíjí mě i kabina, fantastičtí fanoušci a já jsem tu neskutečně ožil. Zase mě to obrovsky baví. I rodina to na mně vidí. V Příbrami jsem se ten poslední rok, hlavně poslední půlrok, hodně trápil. Hráli jsme o záchranu, sestup byl na dohled, já byl kapitán, nechtěl jsem to mít na svědomí. A když jsme odehráli ten poslední zápas s Jabloncem, který skončil 0:0, neměl jsem ani sílu se radovat. Jen se mi ulevilo, že ze mě spadl ten tlak, který byl hrozný…“

Remíza s Jabloncem? Já mám čistý štít

Když jsme u onoho utkání, zejména fanoušci Olomouce, která tehdy v důsledku remízy Jablonce s Příbramí definitivně sestoupila, vám asi nikdy neuvěří, že ta plichta nebyla domluvená…

„Přišlo mi směšné, když jsem pak chodil po Příbrami a poslouchal lidi, kteří říkali, jak jsme to měli domluvené. To člověk ani nemá sílu někomu něco vysvětlovat. Zápas na remízu 0:0 nejde domluvit.“

Ale jde. Už jsem takový viděl…

„Přál bych vám být v tom utkání v mé kůži. Dodnes si pamatuju Wágnera, jak se proti nám chtěl ukázat. Pospíšila, který je z Olomouce a chtěl Příbram za každou cenu porazit, aby Olomouci pomohl. I ty ostatní kluky, Hrubý v bráně, Pernica, ti všichni chtěli za každou cenu vyhrát. Jen se do nás nedokázali dostat. To, že se pak objevily fotky majitelů klubů, jak si povídají, to byla samozřejmě chyba, protože to vypadalo, kdovíco se tam domlouvá. Ale co s tím chcete jako hráč udělat? Mám v tomhle úplně čistý štít.“

Jaroslav Starka (vlevo) hovoří s viceprezidentem Příbrami Vlastimilem Spěvákem a Ivanem Horníkem (druhým zprava), sportovním manažerem Jablonce, před zápasem, v němž Příbram potřebovala k záchraně minimálně bod. Získala ho, což vzbudilo velké pochybnost • Foto Jaroslav Legner Sport

Jak se Baník, po podzimu druhý, přes zimu změnil?

„Markantně. Odmakali jsme fantastickou přípravu. Takovou jsem nikdy předtím nezažil. A snad nikdy jsem ze sebe necítil takovou sílu jako dnes.“

V čem vězí to tajemství? Jenom v tom, že jste hodně trénovali?

„Právě že ne. Není to o tom odmakat třeba víc hodin, než odmaká někdo jiný. Je to v té skladbě. Trenér nám nastavil tréninkový plán od dvou kiláků, které jsme běhali nejdřív, sestupně dolů, až jsme skončili u tří stovek. A najednou jsem viděl na ostatních klucích, jak jsou rychlí a jakou mají sílu. Jsme teď fakt podstatně silnější než před sezonou loni v létě. Víte, co si myslím? Kdybychom teď byli v první lize, s tím týmem, co teď máme, hráli bychom o šestý sedmý flek.“

To myslíte vážně? Já bych řekl, že pokud Baník postoupí, bude potřebovat další čtyři pět hráčů, aby byl v první lize konkurenceschopný a nehrál zase jen o záchranu…

„Nesouhlasím s vámi. Podle mě by bylo největší chybou tohle mužstvo nějakou další velkou obměnou rozbít. Jsem přesvědčený o tom, že pokud by se tomuhle týmu dal ještě rok čas na to, ať dozraje, bude z něj za rok mužstvo, které bude hrát v lize o poháry. Fakt si v tomhle věřím. Když srovnám fotbal, jaký nás učí trenér Petržela, s tím, co jsme hráli v Příbrami v první lize, bez mezihry, je to velký rozdíl. Tenhle Baník se zkušenými kluky, jako jsou Petr Vašek nebo Tomáš Mičola, s mladými rychlíky a kluky, kteří teď nově přišli, má velkou sílu.“