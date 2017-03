Mičola skolil Ústí a hlásí: V Baníku vzrostla konkurence, hrát chce každý

Nevešel se trenérovi Vlastimilu Petrželovi do základní sestavy. Konkurence v Baníku přes zimu vzrostla a Tomáš Mičola to odnesl místenkou na lavičku náhradníků. Ostravský trenér ho poslal do hry až po přestávce. Mičola vtrhnul na hřiště jako hladový pes, nevypustil souboj a hlavně: vstřelil dva góly. Měl významný podíl na tom, že jeho tým porazil Ústí nad Labem 3:0 a cestu za návratem do první ligy zahájil úspěšně.

Nejdřív si naběhl na dlouhatánský pas obránce Petra Bredy, využil i toho, že ústečtí zadáci reklamovali ofsajd, a své sólo zakončil přesnou střelou. A pak měl štěstí, když se k němu po zákroku ústeckého gólmana Mariána Tvrdoně odrazil míč tak ideálně, že mu stačilo jen dorazit. Tak se stalo, že Tomáš Mičola v prvním jarním utkání Baníku vstřelil dva ostravské góly. A to byl na hřišti jen poločas. Ale jestli přesvědčil Petrželu, aby ho do základu vrátil, to netušil…

Možná jste cítil, že se do základní sestavy Baníku nedostanete. Spekulovalo se o tom, že?

„To ano. Ale… Po strašně dlouhé době jsem teď v přípravě odtrénoval každý trénink. Cítil jsem se dobře. A chtěl jsem hrát. Každý je naštvaný, když nehraje. Já samozřejmě taky. Ale dal jsem dva góly a jsem rád, že jsem nakonec pomohl týmu k bodům.“

Myslíte si, že teď už vás trenér Petržela do základní sestavy vrátí?

„Věřím, že ano. I když je tady i Peky (Štefan Pekár), to je hodně šikovný fotbalista, který v zimě přišel. A bylo mi za něj líto, že se taky nedostal na hřiště, protože je to poctivý kluk. Vzrostla nám konkurence, to je samozřejmě dobře. Zápasů je ještě hodně, takže budu bojovat. Neznám fotbalistu, kterému by bylo jedno, že nehraje.“

Ústí jste porazili 3:0, ale v prvním poločase Baník úplně jistě na hřišti nepůsobil. Souhlasíte?

„Byla tam z naší strany vidět nervozita. Příprava trvá dva a půl měsíce, když pak konečně přijde ten první ostrý zápas, vždycky tam ta nervozita je. Myslím si ale, že už v prvním poločase jsme mohli vést o dva góly. Naštěstí se mi pak ve druhém poločase podařilo ten druhý gól dát. Tím se to trochu uklidnilo. Vyhráli jsme a věřím, že nás to posílí.“

Trenér Petržela prahne nejen po postupu, ale také po prvním místu v tabulce. Máte to také tak?

„I já bych chtěl hrát o první místo. Ale Olomouc se zdá být pořád v laufu. Neztrácí body. Mám navíc velký respekt k Opavě, Budějovicím, Vlašimi a Znojmu. To jsou týmy, které hrají dobrý fotbal a navíc nebudou pod takovým tlakem jako my. My musíme v každém zápase vyhrát. Takže budu šťastný i za postup z druhého místa. Hlavně ať z toho ten postup prostě je a v létě ať už je tady zase první liga.“

Vyhráli jste i devátý domácí zápas v této sezoně, ve Vítkovicích jste zatím neztratili ani bod. V čem vězí domácí síla Baníku? Ve fanoušcích?

„Lidi dělají hodně. Chodí jich sem strašně moc a je to hodně znát. Kdo by chtěl u nás hrát otevřený fotbal, pokud jde hlavně o týmy z druhé poloviny tabulky, tak myslím, že by to byla sebevražda.“

Čekal jste, že jich na zápas s Ústím přijde téměř sedm tisíc?

„Viděl jsem, jaké je počasí, takže čekal.“

Teď máte před sebou dva zápasy venku. Na hřištích soupeřů se vám na podzim příliš nedařilo…

„To je pravda. Myslím si, že i když pak bude do konce ještě dost zápasů, v těch dvou venku, které nás teď čekají, se možná může lámat celá sezona.“