Talent tajně jednal o přestupu do Baníku. Přijde o kus kariéry?

Má talent, patří do reprezentačního výběru U-20. A na jaře nikde nehraje! Záložníka Tomáše Hykela (20) ve Frýdku-Místku prozatím odstavili, neboť hráč se údajně za zády klubu domlouval na přestupu do ostravského Baníku. Řešením mohlo být hostování ve Znojmě, ale tahle varianta padla. Přijde nadaný mladík o důležitý půlrok fotbalového života?

Je to zapeklitý případ, v němž nejvíc tratí hráč. Dvacetiletý Hykel, na podzim pevná součást sestavy Frýdku-Místku, je od zimní přípravy bez zápasového vytížení. Důvod? Jednání s Baníkem.

Podle zdrojů Sportu měl do Ostravy nejpozději v létě přestoupit, ale aktuálně to prý nijak žhavé není. Spíš se dá čekat, že se dravý záložník brzy vrátí do sestavy „Lipiny“. „Jsme blízko řešení, které by bylo dobré pro všechny,“ uvedl včera jeho agent Harald Schiestl.

Odchovanec Kopřivnice hrál naposledy zápas 19. listopadu proti Opavě. Gólem zařídil remízu 1:1 a tím ve Frýdku až do této chvíle skončil. Dál sice trénuje s týmem, smlouvu má do léta. Kvůli rokování o přestupu jinam ho však kouč Miroslav Nemec nestaví. O Hykela stály v zimě nejlepší druholigové celky Olomouc a Baník.

Za koučem Vlastimilem Petrželou měl podle dostupných informací také zamířit. Když to nevyšlo v zimě, mělo to klapnout v létě. „Už to ale celé padlo,“ tvrdí zdroj Sportu. Co na to agent? „Nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ reagoval Schiestl.

Realitou je, že Hykel ztratil zápasový rytmus a formu. „Psychicky na tom není nejlépe, celá věc ovlivnila i jeho výkonnost a atmosféru v kabině,“ uvedl frýdecko-místecký generální manažer Radim Mamula.

Agent chtěl mladíka umístit na hostování do Znojma, vypadalo to prý nadějně. „Měli jsme zájem, je to kvalitní hráč. Navíc nám na té pozici vypadl Štrombach, takže by se nám hodil. Jednali jsme, ale k dohodě nedošlo,“ informoval včera znojemský manažer Michal Bělák.

Vedení „Lipiny“ nechtělo o variantě se Znojmem ani slyšet. „Nepřipadalo to vůbec v úvahu,“ odmítl Mamula posilovat konkurenci.

Hykelovy výkony v posledním roce neunikly kouči Martinovi Svědíkovi, který začal bojovné křídlo povolávat do výběru U-20. Když v zimě odešel trénovat Mladou Boleslav, „zdědil“ ho Karel Krejčí. Po nástupu do funkce si provedl inventuru jednotlivých hráčů, zařadil si je do tabulky podle postů. „A koukal jsem, že Hykel nehraje,“ zjistil.

Důvody neznal, zatím se po nich nepídil. V úterý mu je osvětlil deník Sport. Nedá se očekávat, že by borec z Frýdku dostal nominaci na nejbližší březnový sraz. Přednost mají hráči, kteří v seniorském fotbale na úrovni první a druhé ligy pravidelně nastupují. Na bližší seznámení s Krejčím si tak musí Hykel počkat. „Vím, že je menší a rychlý.

Šanci určitě měl, bohužel ho teď nemám jak sledovat. Pokud nikde nebude hrát, je to škoda hlavně pro něj,“ pronesl Svědíkův nástupce.

Momentálně je zdaleka nejpravděpodobnější, že se Hykel plnohodnotně vrátí do režimu A-týmu Frýdku-Místku. Až dožene manko, může za něj znova válet ve FNL. A možná i podepsat nový kontrakt… V jiné tuzemské profesionální soutěži se po uzavření přestupního okna stejně do konce sezony objevit nesmí.

„Jeho manažer nás postavil do patové situace, kterou intenzivně řešíme.

Chceme, aby netrpěl hráč,“ sdělil Mamula. Krajní možností je záložníkova hostovačka v MSFL. To by však byl pro Hykela další krok zpátky...