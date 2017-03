Pospěch před Opava - Baník: O (ne)diplomacii Brabce i fanoušcích

Bude největší hvězdou sobotního ostře sledovaného duelu Opavy s Baníkem. Pokud do něj ovšem zasáhne. Koleno, s nímž má vleklé potíže, Zdeňka Pospěcha stále bolí a limituje ho. Sám ještě neví, jestli kvůli tomu bude nucen tento speciální duel vynechat. Ať tak nebo onak, věří, že Opava zápas zvládne a posune se blíž k vysněnému postupu do první ligy. Třeba na úkor Baníku, jehož majiteli Václavu Brabcovi měl poněkud za zlé jeho nedávné vyjádření na adresu opavského klubu.

Je odchovancem opavského klubu, svůj první mistrovský titul ale získal v Baníku. Když se rozhodl opustit německou bundesligu a vrátit se domů, nezamířil ani do Sparty, s níž jeden titul taky získal, ani do Baníku, ale do Opavy, kterou Zdeněk Pospěch miluje. Chce, aby se v sobotu na stadion dostalo co nejvíc opavských fanoušků. Proto prý rozumí tomu, že ostravští fanoušci dostali jen omezený počet lístků, což u nich vyvolalo bouři nevole.

Důležitá otázka na úvod. Jak je na tom vaše koleno? Myslíte si, že vás do utkání pustí?

„V této chvíli ještě nevím. Chtěl bych hrát, tohle je derby, hodně speciální zápas. Snažím se pro to udělat, co se dá, ale to koleno pořád bolí, pořád se tam vytváří výpotek, který na to tlačí. Nevím, jestli budu připraven. Moc jsem toho nenatrénoval, nechci nic slibovat, aby pak lidi nebyli třeba zklamaní.“

Trénujete s míčem? Nebo bez?

„Snažím se, někdy jdu na kolo, někdy běhat, koleno poctivě posiluju. A pak zkusím vylézt na hřiště a začne to bolet, takže mě to zase na dva tři dny zabrzdí.“

Kdy učiníte defi nitivní rozhodnutí, zda do utkání půjdete, nebo ne?

„Myslím, že ve čtvrtek bude jasno.“

Považujete nadcházející duel za přímý souboj o postup do první ligy?

„Je to velmi důležitá část toho souboje, který bude trvat dál. Výsledek toho zápasu samozřejmě o ničem nerozhodne. Někomu pomůže, někomu ublíží, ale ztráta, která po tom zápase jednomu nebo druhému vznikne, se ještě dát dohnat. Postoupit chceme my i Baník. Rozdíl je v tom, že Baník musí, zatímco my chceme. Což by teoreticky mohla být naše výhoda, protože pod tlakem povinnosti se hraje jinak, než když člověk nemusí, ale chce.“

Mezi fanoušky obou klubů panuje obrovská řevnivost. Je tomu tak i mezi týmy?

„To ne. Ti kluci se navzájem znají, potkávají se teď ve druhé lize, předtím se potkávali v první. Ano, tohle bude speciální zápas, ale jsem přesvědčený, že do toho půjdou všichni férově, mezi těmi týmy žádná nevraživost nevládne. To napětí a vzrušení v tom zápase bude.“

Majitel ostravského klubu Václav Brabec v nedávném rozhovoru pro Sport Magazín přiznal, že je Baníkem pohlcen už natolik, že se občas přistihne, že si doma pobrukuje chorál ostravských fans „Je.at Opavu…“, zaznamenal jste to?

„Samozřejmě a nejen já. Zaznamenal to celý tým. Pokud tohle vyjde v novinách a vyjádří se tak majitel klubu, neobejde se to bez toho, aby si toho člověk nevšiml. Trochu mě to zaráží. Řekl bych, že to nebylo úplně na místě. Přece jen je to jednou majitel klubu a měl by být trochu diplomatičtější.“

Naštvalo vás to?

„Zarazilo. Majitel klubu by se měl vyjadřovat asi trochu jinak. Ale je to jeho věc, já mu nemůžu říkat, jak se má nebo nemá vyjadřovat do médií. Měl by být natolik zkušený, že by to měl vědět.“

Může tento prvek přispět k většímu nahecování opavské kabiny před duelem s Baníkem?

„To asi ne. K motivaci bude dostačující třeba jen to, co se děje kolem fanoušků.“

Co říkáte tomu, že Opava vyčlenila fanouškům Baníku pouze povinných pět procent kapacity stadionu, která bude navíc snížená. Dělá to nějakých 340 vstupenek…

„A kdo za to může, že je ta kapacita snížená? To si musí uvědomit hlavně fanoušci Baníku, že za to mohou především oni. Kdyby s nimi bylo všechno v pořádku, kapacita by určitě snížená nebyla. A regule jsou jasné. Náš stadion je menší, takže fanoušci Baníku nemohou čekat, že dostanou dva tisíce vstupenek. Co by na to asi říkali naši fanoušci, kteří by se na fotbal kvůli tomu nedostali, protože by pro ně bylo málo lístků? O ten zápas je i z jejich strany obrovský zájem.“

I opavští fanoušci údajně chtěli, aby klub pro fanoušky Baníku vyčlenil více lístků, aby derby mělo patřičně důstojnou kulisu. Co tomu říkáte?

„Já taky nejsem úplně proti tomu, aby fanoušci Baníku dostali těch lístků víc. Ale musíme se na to podívat i z jiné stránky. Podívejte se, co se stalo v minulém derby (několik fanoušků Baníku vběhlo na plochu stadionu). A všichni vědí, co by hrozilo v tomto derby. Úplně to stejné. Musíme brát ohledy i na pořadatelskou službu. A především na naše fanoušky, kteří na ten zápas chtějí jít. Ten stadion je určen hlavně jim.“

Fanoušci Baníku se za těchto podmínek nechtějí zápasu zúčastnit vůbec a chtějí fandit zpoza stadionu. Nemrzí vás, že u toho, pokud to dodrží, nebudou?

„Chápu, že jsou naštvaní. Bylo by fajn, kdyby jich tu bylo třeba tisíc a kdyby zároveň bylo všechno v pořádku. Jenže kdo to dneska zaručí? Asi nikdo.“

Jak zápas dopadne? Má favorita?

„Ne. Tohle je derby a v derby nikdy není favorit. I kdybychom byli poslední.“