ONLINE: Opava – Baník 0:0. Šlágr ve druhé lize, fanoušci mimo stadion

Ve druhé lize je na programu velký šlágr. Na stadion třetí Opavy dorazil druhý Baník Ostrava. Kdo vyhraje, udělá krok k postupu do první ligy. Oba týmy do ní chtějí. Zápas provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Fanoušci obou klubů se nemohou vystát. Těch ostravských se do Opavy vyrazilo několik tisíc, zůstávají ale za branami stadionu.