Hrdina Baníku Mičola: Gól věnoval do nebe babičce, skoro ho neslavil

Rozhodl vyhecované derby o špici Fortuna národní ligy mezi Opavou a Baníkem (0:1). Ostravský záložník Tomáš Mičola, opavský rodák, šel na hřiště až v 65. minutě. Nejdřív trefil volejem břevno a v 79. minutě rozhodl. Po rohu uklidil míč neomylně do brány. A hned věděl, komu gól věnuje.

„Ve čtvrtek mi náhle umřela babička, byl jsem přešlý,“ líčil po duelu Mičola. „Stalo se mi to už jednou proti Spartě. To mi taky umřela babička a taky jsem dal gól. Věnoval bych jej do nebe. Je to sice smutné, ale babička bude mít snad radost.“

S čím jste na hřiště šel?

„Vždycky chci dát gól. Mohl jsem mít dva, ale pak už jsem se nepouštěl do nějakých kombinací. Když jsme vedli, tak jsme se spíš zatáhli dozadu. Už to pak byl spíš boj.“

Fanoušci Baníku Ostrava vyrazili k stadionu Opavy, odkud je vytlačila policie. Podívejte se, jak to vypadalo v okolí během druholigového šlágru.

Trenér Petržela říkal, že vás na hřiště poslal i s tím, že jste šťastné dítě. Cítíte se tak?

(pousměje se) „Už mám skoro třicet roků. Pro mě je štěstí, že po třech letech, co jsem nehrál fotbal a všichni mě odepsali, můžu na hřišti být. Je to pro mě zázrak. Užívám si každý den, že můžu být na hřišti a užívat si doplňkové sporty. To je pro mě perfektní.“

Po gólu jste se moc neradoval, bylo to i tím, že pocházíte z Opavy?

„Jsem už trošku starší a vyzrálejší, tak už jsem byl korektní. A hlavně tam nebyli naši fanoušci, takže to bylo takové... Už na lavičce jsem si říkal, že to je takové divné. Když tam na tribuně nikdo není.“

Domácí vytvořili parádní atmosféru, co jste jí říkal?

„Opava má taky skvělé fanoušky. Pamatuju, jak jsem byl malý, chodily tady tisíce lidí. To nám můžou závidět po celé republice. Baník je extra, na Opavu taky chodí hodně lidí. Přál bych si, aby tyhle mančafty byly v první lize. Když vidím, jak na Olomouc, na krásný stadion, chodí tak málo lidí... Tak je to takové divné.“

Co byste řekl ke dvěma parádním zákrokům brankáře Petra Vaška? Zachránil vás?

„V prvním poločase chytil úplně tisíciprocentní šanci! To je gólman, který může chytat v jakémkoliv mančaftu po celé Evropě. Udělal nám strašně moc bodů.“

