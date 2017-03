Šéf sudích po Baníku: Penalta pro Opavu? Ne, Smola byl jako Suárez

Sporný moment musel řešit Královec v samém závěru utkání. Domácí Tomáš Smola se dožadoval penalty, ale rozhodčí ho nevyslyšel. Podle Listkiewicze správně. „Správně posouzené. On to dělal několikrát jako Suaréz, Pavel to viděl dobře, udělal v zápase možná dvě tři malé chyby, ale celkově to řídil skvěle,“ chválil Královce.

Podle něj měl zápas úroveň z nejvyšší soutěže v Česku a Polsku, odkud Listkiewicz pochází. Včera byl na zápase Nieciecza - Wroclav v Polsku, úroveň byla podobná. Nejlepší mužstva druhé ligy jsou na úrovni polské i české první ligy. Potkal jsem tu i polské fanoušky, kteří podporují Opavu,“ řekl.