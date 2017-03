Strhli plot, cihly házeli po baníkovcích. Opravu zaplatí Opava

Vedení Slezského fotbalového klubu Opava zaplatí opravu plotu rodinného domu, který v sobotu zdemolovali jeho fanoušci při střetech s příznivci Baníku Ostrava. ČTK to řekl předseda představenstva klubu Marek Hájek. Majitel domu to vítá. Zápas obou celků doprovázely výtržnosti, střety mezi chuligány a policií. Policisté zadrželi šest desítek osob. Tři lidé už byli obviněni z výtržnictví, napadení policisty a krádeže. Dalším obvinění ještě hrozí.

"S majiteli domu a plotu jsme se už domluvili. Nebudeme na nic čekat. Opravu plotu provedeme sami na naše náklady," řekl Hájek. Dodal, že pak bude klub jednat s fanoušky. Popřípadě s viníky, pokud je policie usvědčí. Kriminalisté nyní po identitě násilníků pátrají. Využívají k tomu především kamerové záznamy. Jde o příznivce Opavy. Na kamerových záznamech plot vyvracejí mladíci oblečení do žlutých triček. Žlutá je barva právě opavského klubu.

Majitel domu Petr Ježek ČTK řekl, že postoj klubu vítá. Škodu odhaduje na 20.000 až 30.0000 korun. "Jsem rád, že se k tomu tak postavili," řekl. V době řádění výtržníků byl v zahraničí. Informace má zprostředkované od rodičů. "Otec říkal, že to bylo jak ve válečné zóně. Stál v domě u dveří a jen sledoval, jak všude kolem létají kameny a cihly. Měl strach vyjít ven," řekl. Podle něj by se někdo měl otázkou fotbalového násilí intenzivně začít zabývat. "Mělo by se to řešit nahoře. To, co se tady stalo, s fotbalem nemělo nic společného," řekl.

Fanoušci Baníku Ostrava vyrazili k stadionu Opavy, odkud je vytlačila policie.

Událost se stala krátce po utkání nedaleko stadionu. Tam se střetlo agresivní jádro Baníku a opavští rowdies. Během potyčky několik opavských fanoušků vyvrátilo zděný plot. Uvolněné cihly pak použili jako zbraně a házeli je na druhý tábor.

"Máme dostatek kamerových záznamů. Nyní je vyhodnocujeme a identifikujeme pachatele tohoto jednání," řekla už dříve mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková. Pokud výtržníky policie usvědčí, mohou být obviněni z poškozování cizí věci.