Koho za Haška? Vlašim zvažovala Holoubka, problémem bylo studium

Holoubek po odvolání od prvního týmu ve Spartě zůstal, nejvíce se ale momentálně věnuje studiu profesionální licence. Pokud vše půjde podle plánu, v květnu ji bude mít. Právě proto nejspíš mladý kouč Vlašim po Haškovi v tuto chvíli nepřebere.

„Tato možnost se zvažovala, ale Holoubek si dodělává nejvyšší fotbalové vzdělání, tři týdny věnuje studiu, u mužstva by chyběl, což by byl velký zásah,“ vysvětluje vlašimský Brožek. „Smysl by to mělo od nového ročníku,“ nezavrhuje však úplně tento nápad.

Holoubek je v tuto chvíli ve Spartě pod smlouvou, oficiální funkci ale nemá. Právě studium profesionální licence je pro něj prioritou číslo jedna. Od nové sezony by se ale mohl opět postavit na lavičku. Bude to ve Vlašimi?