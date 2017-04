Ostravský Mičola po remíze s Pardubicemi: Je to pro nás velká ztráta

Jenže Mičola na gólmana nevyzrál a první domácí ztrátu Ostravanů v této sezoně neodvrátil. Baník tedy nevyužil sobotního zaváhání opavského rivala a s Pardubicemi, s nimiž po půli dokonce prohrával, nakonec remizoval 1:1. Svůj náskok na třetí pozici tím pádem nezvýšil. Nadále si ale drží solidní sedmibodový odstup.

Asi je vám jasné, že jste mohl rozhodnout o výhře Baníku..

„Mohl jsem to rozhodnout a už to hodně posunout tam, kam chceme. Bohužel, teď se to štěstí odvrátilo ode mě, neproměnil jsem to. Chtěl jsem to dát brankáři nejdřív mezi nohy, ale pak se mi to tam zavřelo. Tak jsem ho chtěl obstřelit, ale trefil jsem ho do nohy nebo do ruky, už nevím. Na tréninku to proměňuju, teď bohužel ne. Remíza je pro nás velká ztráta.“

Zejména v prvním poločase vám Pardubice dělaly velké problémy. Daly gól a další mohly přidat. Čím si to vysvětlujete?

„Bohužel jsme v prvním poločase zbytečně darovali Pardubicím čtyři rohy v pěti sedmi minutách a inkasovali jsme z toho gól. Musím ale říct, že Pardubice si za tu bojovnost bod asi zasloužily. Už jsem to říkal po podzimním zápase v Pardubicích. Tohle byl nejtěžší soupeř, se kterým jsem se v této soutěži potkal. Byl to pro mě extrémně těžký zápas. Už na podzim jsme byli rádi, že jsme tam uhráli bod. Pardubice tam proti nám hrály neskutečně.“

Ve druhém poločase jste si vypracovali tlak, na víc než vyrovnání to ale nestačilo. Jako kdyby vám chybělo víc klidu v šestnáctce. Je to tím, že liga se posunuje do času rozhodnutí a přibývá i nervozity?

„Možná nám chybělo i trochu štěstí, protože do šestnáctky nelítaly špatné balony. Myslím, že jsme měli tak čtyři pět situací, ze kterých jsme mohli dát gól. Ten bod ale bereme. I za tohoto vývoje, protože v jiných zápasech jsme měli naopak štěstí.“

Považujete tuto remízu za komplikaci v boji o postup?

„Určitě je to komplikace, protože teď jedeme do Budějovic a hned potom máme Táborsko. A nikdo nám nedá nic zadarmo. Ale pořád máme náskok nějakých sedmi bodů plus lepší vzájemný zápas s Opavou. Je fakt, že může přijít jedna remíza nebo porážka a můžeme znervóznět. Ale věřím, že máme natolik zkušené mužstvo, že tohle nedopustíme.“