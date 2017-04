Petržela při výhře Baníku skoro nemohl mluvit: Ještě to bude válka!

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45. Hlinka Hosté: Sestavy Domácí: Vašek – Sus, Pokorný, Zápotočný (C), Hučko – Nerad (59. Mičola), Hlinka – Hrubý, Mondek, Helešic (59. Granečný) – Jakubov (82. Urgela). Hosté: Toma – Zavadil, Navrátil (C), Toml, Hanzlík – Kalvach – Ciku (72. Dordević), Džafić, Kučera (69. Klusák), Javorek – Musiol (72. Mršić). Náhradníci Domácí: Šustr, Granečný, Pekár, Breda, Stáňa, Mičola, Urgela Hosté: Řehák, Peterka, Souček, Běloušek, Klusák, Dordević, Mršić Karty Domácí: Hučko, Hlinka Hosté: Ciku, Toml, Navrátil, Javorek, Kučera Rozhodčí Dubravský – Myška, Šimáček Stadion Městský stadion, Ostrava - Vítkovice Návštěva 3 934 diváků

Nebývá zvykem vidět vás v průběhu zápasu jen na lavičce, jindy duel prožíváte emotivně u hranice vymezeného území…

„Beru antibiotika, nemohl jsem pořádně mluvit. Už včera před zápasem mi v obchodě říkali, že mi nerozumí, že jsem asi nějaký cizinec. Já totiž když zakřičím, tak pískám. A hrozně mě to bolí. I hlava, jako střep. Ale stejně jsem se neudržel a nakonec jsem tam vlítnul. Teď snad bude možnost se doléčit.“

Vyhráli jste 1:0, ale Táborsko vás ve druhé půli notně trápilo. Ani tentokrát to od Baníku nebyl kdovíjak přesvědčivý výkon…

„Táborsko je fotbalově jedno z nejlepších mužstev druhé ligy. Aspoň když jsem byl ve Vlašimi, tak bylo jednoznačně nejlepší. Někteří hráči už jim odešli, ale zlobili nás. V první půli ani ne, to kluci hráli dobře. A dokud měl Nerad sílu, tak balon udrželi. Vytvořili jsme si čisté šance. Když překopneme prázdnou branku, tak to je nehoráznost.“

Druhý poločas byl z vaší strany podstatně horší…

„Ve druhé půli, to už byla vyloženě válka, která s fotbalem neměla moc společného. Mně se teda ta druhá půle nelíbila. Ale zase: Mičola sám před prázdnou bránou, může to kamkoliv uklidit, to jsou situace, kdy musíme dávat góly.“

Zdá se, jako by na Baník působila nervozita. Je to tím, že Opava poněkud snížila ztrátu a stále zůstává ve hře o postup?

„Nervozita stoupá jako hrom. Ještě to bude válka. Já ale kluky zase uklidním. To víte, bylo to 1:0, kluci se báli o výsledek, to je jasné. Ale já si myslím, že soupeř žádnou vyloženou šanci neměl.“

Hosté se v poslední minutě hodně zlobili, že jim sudí Dubravský nepřiznal penaltu…

„Podle mě stál ten jejich atakovaný hráč v ofsajdu a Vašón (Petr Vašek) tvrdí, že hrál dokonce rukou. Takže žádná penalta být nemohla.“