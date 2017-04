Druholigová Opava hledá investora, město chce za podíl 50 milionů

Podíl, který znalecký posudek odhadl na 18 milionů korun, chce město prodat nejméně za 50 milionů. Město se ale zaváže, že bude nadále přispívat na mládež ročně deset milionů korun plus na provoz stadionu pět milionů korun po dobu pěti let.

Město chce najít solidního a finančně silného partnera. "My máme v Opavě velice negativní zkušenosti se soukromými investory. Posledně tato investiční akce skončila tím, že město převzalo velice zadlužený klub. Tomu bychom se rádi vyhnuli, takže jsme nastavili podmínky velice přísně," řekl primátor Radim Křupala (ČSSD). Cena a závazky podle něj budou svědčit o tom, zda je investor dostatečně bohatý na to, aby mohl závazkům dostát.

Závazky investora by byly smluvně ošetřeny tak, že v případě jejich nedodržení by platil vysoké pokuty. Jedním ze závazků by byla suma, jakou by nový vlastník klubu musel během pěti let dávat na jeho provoz. Pokud by Opava dál hrála druhou ligu, bylo by to 20 milionů korun ročně, v případě postupu do nejvyšší soutěže 40 milionů.

Opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS) žádal odročení jednání o prodeji klubu. Záměr podle něj není dostatečně připravený. Zpochybnil, že se za daných podmínek podaří nějakého investora najít. Žádal také, aby město ve smlouvě snížilo objem svých výdajů do klubu a aby se investor zavázal ne na pět, ale na deset let. Zastupitelé ale jeho návrhy odmítli.

Pavla Brady (Zelená pro Opavu) za finanční výbor navrhla, aby město prodalo celý svůj podíl, a to za 75 milionů korun. Ani tento návrh ale neprošel. Pro původní návrh hlasovalo 20 zastupitelů, tedy přesně tolik, kolik bylo pro jeho schválení potřeba.

Primátor řekl, že investor pro klub by se najít mohl. "Ze signálů z fotbalového klubu máme informace, že v prostředí České republiky by ti zájemci mohli být," řekl Křupala. Nabídek by podle něj mohlo přijít nula až tři.

Nabídky bude město očekávat do konce května, do 30. června by pak chtělo vybrat případného investora. O prodeji pak budou opět rozhodovat zastupitelé, kteří ho ale nakonec nemusejí schválit.

Šest kol před koncem druhé ligy jsou opavští fotbalisté v tabulce na třetí pozici. Na postupové druhé místo, které drží ostravský Baník, ztrácejí pět bodů.