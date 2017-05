Olomouc se vrací mezi elitu! Vyhrála ve Znojmě a slaví postup do ligy

A mohou slavit! Fotbalisté Olomouce vyhráli ve 26. kole druhé ligy na půdě Znojma 4:1 a stvrdili postup do nejvyšší české soutěže. Hanáci se mohou radovat už čtyři kola před koncem, třetí Opava je totiž už nemůže dostihnout. Olomouc se tak vrací mezi elitu hned po roce.

Sigma, která od roku 1984 patří mezi tradiční prvoligové celky, za poslední čtyři sezony dvakrát sestoupila, ale vždy se okamžitě dokázala vrátit. Povedlo se jí to v roce 2015 a i letos, kdy FNL dominovala.

Po úvodních třech remízách Sigma v začátku podzimu v následných 22 zápasech ztratila jen třikrát a s přehledem si zajistila postup. Dnes ve Znojmě to pro ni byla už sedmá výhra v řadě a dvacátá v sezoně.

Olomouc za postupem nasměroval už ve 3. minutě Chorý. Znojmo mělo šanci udržet se v utkání ve 25. minutě, ale Motal ve vyložené šanci vůbec netrefil branku. Místo toho vzápětí vypálil Chorý a gólmanem vyražený míč dorazil do branky Manzia. A ještě do poločasu Chorý zvýšil, poté co hlavou zužitkoval ideální centr Vepřeka.

Reprezentant do 21 let Chorý navíc krátce po změně stran završil hattrick, když mu před prázdnou branku nahrál Zahradníček. Byl to už jeho 16. zásah v sezoně a v tabulce střelců se přiblížil spoluhráči Plškovi, který vede pořadí kanonýrů se 17 góly.

Znojmo vzápětí snížilo gólem Holuba, navíc hrálo od 66. minuty přesilovou hru po zbytečném vyloučení Manzii, ale Sigma už si postupový výsledek pohlídala.