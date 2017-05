Sigma přežije, je přesvědčen podnikatel Zlámal. Do klubu odmítl vstoupit

Defintivní NE sdělil podnikatel Zdeněk Zlámal starší olomoucké Sigmě. Muž, o němž se v některých kruzích a médiích stále spekulovalo jako o možném nástupci Josefa Lébra ve vlastnické struktuře klubu, se investorem, jehož Sigma hledá, nestane. Překvapení? Ne. Sám Zlámal už na konci roku v rozhovoru pro iSport.cz avizoval, že jeho vstup do Sigmy není na pořadu dne. Nyní to definitivně sdělil i klubovým akcionářům.

Co je hlavním důvodem vašeho rozhodnutí nevstoupit do majetkové struktury Sigmy Olomouc?

„Především to, že moje funkce ve FAČR je neslučitelná s tím, abych byl vlastníkem klubu. Mám už jednu nepříjemnou zkušenost, byla na mě podána na UEFA stížnost, že jsem propojen se dvěma kluby, což je nepřípustné. S Kroměříží a Hulínem. Já ale nejsem ani v jednom z těchto klubů statutárním orgánem, takže tato stížnost byla neopodstatněná. Nechci se ale ničeho takového dopustit ani v případě Sigmy.“

Že máte jako místopředseda asociace funkci, kvůli které nemůžete být vlastníkem klubu, to není žádná novinka. Přesto jste se Sigmou jednal několik měsíců.

„To ano, ale po většinu té doby se jednalo vlastně o jednání mezi mým kolegou a Sigmou. Jemu jsem tu záležitost víceméně předal.“

Což by byl ovšem jen krycí manévr, de facto byste byl vlastníkem podílu akcií v Olomouci vy. Kolik financí jste byl ochoten do klubu investovat?

„Zhruba deset milionů korun. Na sezonu.“

Klub ale hledal investora, který by zajistil dvacet milionů…

„Ano, v těch počátečních časech, kdy byla Sigma stále především druholigovým klubem. Dnes už je jisté, že se vrátí do první ligy, kde jsou vyšší marketingové příjmy.“

Situaci v Sigmě velice dobře znáte. Jak si klub stojí, pokud jde o jeho ekonomickou stránku?

„Pro Sigmu je klíčové, že 34 procent akcií drží město, které má díky primátorovi i jeho náměstkovi o fotbal v Olomouci zájem. Nenechá ho padnout, naopak. Navíc je Sigma klubem s výborným zázemím. Technickým, sportovním i trenérským. Jsem přesvědčen, že přežije. Za stávající situace to určitě nebude na to, aby se hrálo v první pětce. Ale na to, aby Sigma mohla hrát první ligu důstojně, na to peníze mít bude.“