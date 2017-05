Jankulovski o Baníku: Zůstat v druhé lize? Byla by to sportovní tragédie

Ve svých klubech kdysi dorostli do ligového kádru, pak se vydali do větších klubů. Marek Jankulovski dokráčel do AC Milán, Lumír Sedláček strávil dvě sezony ve Slavii, později si fotbalem vydělával v Polsku.

A oba se do svých mateřských klubů zase vrátili. I když pro Jankulovského to byl nešťastný návrat spojený s obnovením vážného zranění kolena. Teď oba, každý na své straně, prožívají souboj o postup do první ligy.



Jaké jsou šance vašeho klubu, že doprovodí Sigmu Olomouc do první ligy?

Jankulovski: „Velké. Baník má bodový náskok, k tomu lepší vzájemné zápasy, prostě má vše ve svých rukou. Nemusí na nic čekat, jediné, co musí, je soustředit se na zápas a dát do něj úplně vše.“

Sedláček: „V mých očích je to padesát na padesát. Poslední krok bývá nejtěžší a Baník ho udělat musí, zatímco my můžeme. A chceme. Jsme v klidu a v pohodě, to je naše výhoda.“

: „Vynikající trenér. Roman Skuhravý ví přesně, co se svým týmem chce hrát.“„Domácí zápasy. My jsme v nich zakolísali, Baník až na výjimky doma neztrácí.“„Nebudu, zajímá mě jen Baník. Když vyhraje, není co řešit. Myslím, že tak by se měl ostatně Baník chovat. Neohlížet se pořád na někoho jiného, neřešit, že ten nebo ten kopal tolik a tolik penalt, mít v sobě víc pokory a soustředit se na sebe.“„O poločase se podívám. A pokud bude v Ostravě stav, který by nám nahrával, ve druhé půli se asi budu dívat častěji. Ale sedět u toho v kanceláři u počítače určitě nebudu.“„Věřím, že tím se Baník nebude muset zabývat. A kdyby přece jen, byla by to sportovní tragédie. Ale zároveň dodávám, že, jakkoliv je důležitý, není to nejdůležitější, co musí Baník na své nynější cestě zvládnout. Těch úkolů má klub před sebou mnohem víc.“„Byli bychom v příští sezoně silnější o zkušenost, kterou jsme v té nynější získali. Posílili bychom tým a v následující sezoně bychom se ochtěli prát znovu.“