Baník slaví návrat do ligy! Znojmo zničil 3:0, Opavě výhra nestačila

Dokázali to! Fotbalisté Baníku Ostrava zvládli poslední ligový zápas proti Znojmu a stvrdili tak svůj návrat do nejvyšší české soutěže. Domácí vyhráli 3:0 a odstartovali tak velké oslavy. To třetí Opava musí smutnit. Přestože doma zdolala již jistě postupující Olomouc, za Baníkem nakonec zůstala o bod. Zklamání zavládlo také ve Vítkovicích, kterým nestačila na záchranu výhra 3:0 z Prostějova. Tři body totiž vyválčil na půdě Vlašimi také Sokolov.