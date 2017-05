ONLINE: Baník míří do ligy! Nad Znojmem vede 2:0, Opava - Olomouc 1:0

Jde do tuhého a už není kam uhnout. Fotbalisté Baníku Ostrava mají ve svých rukou postup do nejvyšší české soutěže, musí ale doma porazit nepříjemné Znojmo. To třetí Opava naopak doufá v zaváhání favorita a k tomu potřebuje tři body ze souboje s Olomoucí. Ta už má postup jistý pár kol. Kdo se k ní přidá? To sledujte v podrobných ONLINE přenosech na iSport.cz. Poslední kolo FNL také určí druhého sestupující. Vítkovice, nebo Sokolov? I to se dozvíme.