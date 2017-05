Střelec Sus poslal Baník do ligy: Jsme lepší než Olomouc i Opava!

Dva góly vstřelil, ten třetí baníkovský padl po akci, kterou přesným centrem založil. Martin Sus měl hlavní zásluhu na tom, že Baník kritický duel se Znojmem zvládl 3:0 a že se už nemusel ohlížet na to, jak dopadne zápas Opavy s Olomoucí. Ostravané vyhráli a sami rozhodli o tom, že se Baník po roce vrací do první ligy.

Zvládli jste klíčovou bitvu o postup do první ligy, vy sám jste k tomu zásadním způsobem přispěl. Co ve vás převládá? Euforie, nebo úleva?

„Ty pocity jsou fantastické. Ani ne z těch gólů, ale z té atmosféry, která nás k tomu od první minuty hnala. Jsme za to fanouškům moc vděční. Víme, že nám některé zápasy úplně nevyšly, ale dnes jsme ukázali, že postupujeme úplně zaslouženě. A oni nám k tomu pomohli.

Ještě než jste začal v utkání se Znojmem střílet góly, promarnil jste stoprocentní šanci. Co se vám to přihodilo?

„To kdybych věděl, tak vám to řeknu. Už jsem asi slavil gól, protože jsem to už viděl v brance. Asi jsem to podcenil. Zaplaťpánbu jsem se pak vykoupil těmi dvěma góly, které se mi povedlo dát. Tyhle dva jsou asi nejvíc, co se mi v kariéře povedlo. Vždyť se podívejte, co tady bylo lidí. Takže ty góly jsou pro ně a já si toho strašně moc vážím.“

Byli jste pod velkým tlakem. Opava stahovala váš náskok a vy jste věděli, že Znojmo budete muset porazit, protože se dalo čekat, že Opava si s Olomoucí poradí…

„V hlavě to bylo strašně těžké. Věděli jsme, že celá Ostrava byla napjatá a nečekala od nás nic jiného než postup. Všichni jsme to věděli, i když jsme si to nechtěli připouštět. Pak to z nás ale spadlo a myslím, že to bylo vidět. Opravdu jsme postoupili naprosto zaslouženě.“

Očekával jste i vy, že Opava Sigmu porazí?

„Já osobně jsem Opavu vůbec neřešil. Jestli vyhraje, prohraje, bylo mi to jedno. Já jsem věděl, že dneska vyhrajeme. Potvrdili jsme to a jsem strašně šťastný, že se to podařilo.“

Rozhodl podle vás první gól, který se vám podařilo vstřelit?

„Ne. Nebylo to o prvním gólu, byli jsme prostě lepší. Znojmo mělo jedno šanci, tu Váša (Petr Vašek) fantasticky chytil, žádnou další Znojma si nevybavuju. My jsme naopak měli víc šancí než na ty tři góly, které jsme dali. Já jsem od první minuty věděl, že to máme pod kontrolou. A i kdybychom z té jedné šance Znojma dostali gól, jsem si jistý, že ti lidi by nás k vítězství dohnali.“

Váš souboj s Opavou o druhé postupové místo trval až do posledního kola. Co tedy rozhodlo o tom, že postup slavíte vy, a ne Opava?

„My tady pořád dokola posloucháme, jak se kdekomu nelíbí, že pan Petržela říká, že máme nejkvalitnější tým ve druhé lize. Ale já si to myslím taky. A dokázali jsme to tím, že nás ani Opava, ani Olomouc nedokázaly porazit. Některé ty ztráty bodů během sezony jsme si způsobili sami. Ale jestli někdo porovnává Opavu, Olomouc a Baník, tak jsme nejlepší.“

Jaké budou oslavy?

Dlouhé.“

Co máte v plánu?

„Nevím, nechtěli jsme se o tom před zápasem tak moc bavit. Ale budou dlouhé.“