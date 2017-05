Opavu do ligy tlačil i střelec Kozák: Příští rok to kluci zvládnou!

„Je ale příjemné sledovat po takové době Opavu, jak bojuje o první ligu,“ pochvaloval si Libor Kozák. „Dva týdny zpátky hráli i o pohár, výborný rok. Je super, že o takové mety tenhle klub bojuje.“ Sám je po sérii zranění mimo hřiště, v Aston Ville mu končí smlouva.

Věřil jste před zápasem, že by Baník mohl doma zaváhat a Opavě se postup na poslední chvíli podaří?

„To je těžké, člověk čeká, že si to Baník doma pohlídá. Ale je to fotbal, nikdy se neví. Ale osobně jsem spíš očekával, že to Baník doma zvládne.“

Může Opava postoupit příští rok?

„Určitě. S touto hrou, navíc budou zase o rok zkušenější. Pokud to bude takhle pokračovat, tak to kluci zvládnou s přehledem.“

Že byste jim k tomu také pomohl?

(usměje se) „Uvidíme, uvidíme... Ale s touto hrou se dá na Opavu rozhodně koukat.“

Jak to s vámi aktuálně vypadá?

„Mám teď pauzu týden, pak jedu do Itálie a budu trénovat tam. Uvidíme, co se naskytne, ještě nemám nic konkrétního do budoucna. Tak uvidíme, co bude v červnu, červenci.“

Chtěl byste zůstat v Itálii?

„Táhne mě to tam, ale uvidíme podle toho, jaké budou možnosti. Pokud bude něco dobrého, co bude stát za to, tak bych chtěl zpátky do Itálie.“