TOP 10 výroků Petržely v Baníku: Kluk, co neumí kopat, i dělo Van Kesselovi

Na jeho sezonu a půl v Baníku se jen tak nezapomene. A to hlavně díky jeho prořízlé puse. Trenér Vlastimil Petržela bavil pravidelně fanoušky svými upřímnými výroky, kterými musel naopak určitě naštvat mnoho hráčů i funkcionářů. Tak jako tak ale dokázal splnit základní úkol a po sestupu okamžitě vrátil ostravský tým do nejvyšší české soutěži. Které Petrželovy výroky nejvíce zaujaly? Podívejte se na TOP 10.

„Tady je všechno úplně naopak. Řeknu jedno jméno: Arťom Mešaninov. To je chlapec, který tady má smlouvu snad do roku dvacet. Já se ho nechci dotknout, on je z Petrohradu, já v Rusku byl, takže je mi sympatický, ale on neumí kopat! Nemá myšlení. A je tady veden jako supertalent.“

Petržela zažil v pozici trenéra ve Slavii velké nákupy a tak mohl okomentovat to, co prožívá pražský klub s čínským majitelem. Zaměřil se na srovnání Dragiša Biniče, kterého měl tehdy ve Slavii on, a Gina van Kessela, který přišel jako drahá posila z Trenčína. Ze srovnání nevyšel nikdo dobře. Binič by ale aspoň zůstal zdravý...

„A druhý gól? Mondek tady čeká na šanci a když mu ji dáme, tak neuhlídá velké vápno. Uhne. Co to je za fotbalisti? To je těžké.“

Petržela neměl nikdy problém jmenovat i jednotlivce. A když už byl po remíze s Vítkovicemi v ráži, zaměřil se na záložníka Karola Mondeka. Co on to vlastně je za fotbalistu, že?

Provokovat, to je moje

Dokázal to. Trenér Petržela vrátil Baník do ligy. A musel dobře vědět, že kdyby se mu to nepovedlo, mnoho jeho rivalů by si na něm smlslo. Často si totiž neodpustil štiplavé poznámky směrem k soupeřům. Jenže co naplat. Petržela si hrát na „skromného blbečka“ určitě nebude! A to je dobře...

„Kdybych neprovokoval soupeře, tak bychom tam nedošli. Hrát si na skromného blbečka, to bychom se nikam nedostali. A to jsem nikdy nedělal. Vždycky jsem všechno říkal na plné pecky. A jestli jsem někdy spadl na držku, tak to bylo jednou. A nepamatuju si to.“