Příbram posílí Skácel. Csaplárovi naopak chybělo 16 hráčů z minulé sezony

Fotbalisté Příbrami zahájili přípravu na novou sezonu, ve které se budou snažit vrátit do nejvyšší soutěže, i s někdejším reprezentantem Rudolfem Skácel či bývalým hráčem Sparty a Slavie Peterem Grajciarem. Na prvním tréninku pod vedením nového trenéra Josefa Csaplára naopak chybělo hned 16 hráčů z kádru, který na jaře sestoupil z nejvyšší soutěže.

Z fotbalistů, kteří v lize nastupovali v základní sestavě, zůstal jen brankář Aleš Hruška, obránci Jan Kvída s Martinem Jiránkem a záložník Jaroslav Tregler. Další stoper Matěj Chaluš je momentálně s národním týmem do 19 let, ale jedná o přestupu. Největší zájem má pražská Slavia.

Z opor odešli Tomáš Pilík do Brna a Jan Rezek do Teplic, Josef Divíšek je blízko angažmá na Slovácku, Jan Suchan se vrátil z hostování do Plzně. Nepokračují ani Davor Kukec, Zdeněk Linhart, Josef Bazal, Štěpán Kacafírek či Petr Trapp. Na úvodním tréninku chyběli i Karsten Ayong či Martin Krameš.

Csaplárovi, jemuž budou asistenty dělat Marcel Mácha s Markem Niklem a Romanem Pavlíkem, se naopak hlásily nové posily. Nejzvučnější z nich je sedmatřicetiletý Skácel. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 hrál naposledy druhou skotskou ligu za Raith Rovers. Dříve působil vedle Slavie a Mladé Boleslavi také v Marseille, Hertě Berlín, Southamptonu, Panathinaikosu Atény a nejvíce zářil ve skotském Heart of Midlothian. Levý záložník má na kontě i sedm startů za národní tým.

Do přípravy se zapojili také bývalý hráč Liberce, Mladé Boleslavi, Žižkova či Ostravy Matej Sivrič či bývalý slovenský reprezentant a mistr české ligy se Slavií Grajciar, který naposledy působil ve Slasku Vratislav. Vrací se také Daniel Tarczal, který za Příbram nasbíral 149 ligových startů.