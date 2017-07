Horváth se Sokolovem premiéru nezvládl, Příbram i Opava začaly remízou

Pavel Horváth ligovou premiéru na lavičce Baníku Sokolov nezvládl. Ačkoliv Baník ještě po poločase vedl na hřišti Vlašimi, nakonec prohrál 1:2. Vstup do nové sezony druhé ligy se nevydařil ani fotbalistům Hradce Králové. Účastník minulého ročníku nejvyšší soutěže v prvním kole doma jen remizoval 1:1 s Táborskem. Uspěl naopak jediný nováček soutěže, nyní již pražská Olympia. Exligová Příbram jen remizovala se Znojmem, stejně jako Opava ve Frýdku-Místku.

Hradec měl od začátku převahu a víc šancí, přesto ve 41. minutě otevřeli skóre hosté. Brankář Ottmar udělal hrubou chybu v rozehrávce, kterou potrestal Musiol.

V 60. minutě po akci Vlkanovy vyrovnal Schwarz. "Votroci" pak soupeře jasně přehrávali a sahali po vítězném gólu, ale Táborsko podržel několika výbornými zákroky gólman Toma.

I druhé páteční utkání skončilo remízou. Vítkovice na svém stadionu hrály 0:0 s Ústím nad Labem. Zřejmě největší šanci zápasu nevyužil v 50. minutě domácí Kučera, který netrefil míč před odkrytou brankou.

Olympia vyhrála i v oslabení

Olympia Praha vstoupila do druhé nejvyšší soutěže výhrou 1:0 nad Pardubicemi. Gól vstřelil Ladislav Vopat šest minut před koncem v době, kdy Olympia hrála v oslabení bez vyloučeného Petra Rotheho. Exligová Příbram začala domácím bezbrankovým duelem se Znojmem a Frýdek-Místek remizoval 1:1 s Opavou.

Olympia, která se po postupu z ČFL přesunula z Hradce Králové do Prahy na Strahov, měla v první půli štěstí, jelikož Pardubice dvakrát nastřelily konstrukci branky. Nejprve Fousek trefil břevno, krátce na to Petráň napálil tyč.

V 61. minutě fauloval ve středu hřiště Rothe a po druhé žluté kartě ho sudí vyloučil. I v deseti ale byli paradoxně domácí v závěru nebezpečnější a v 84. minutě se gólově prosadili zásluhou Vopata, který po Vernerově přihrávce zařídil cenné vítězství.

Příbram, která by se ráda vrátila ihned do nejvyšší soutěže, nastoupila s jediným hráčem, jenž nastupoval v závěru minulého ročníku. Ani zkušené posily Zápotočný, Skácel či Grajciar však nepomohli k vítěznému vstupu do druhé ligy. Branky se hned dvakrát dočkalo Znojmo, ale ani jedna nebyla uznána kvůli ofsajdu.

Jeden z hlavních favoritů na postup Opava na úvod ztratila remízou ve Frýdku-Místku. Domácí dokonce vedli po gólu Grussmanna, který přišel na hostování právě z Opavy. Třetí tým minulého ročníku však dokázal odpovědět a Tomáš Smola rozhodl o dělbě bodů.

Horváthova premiéra skončila prohrou

Fotbalisté Vlašimi vstoupili úspěšně do nové druholigové sezony. Doma otočili zápas se Sokolovem a zvítězili 2:1. Třinec si v úvodním kole odvezl z Varnsdorfu výhru 1:0.

Sokolov poslal do vedení ve 30. minutě po úniku Adam Ševčík, ale Vlašimští výborně vstoupili do druhého poločasu. V 54. minutě vyrovnal přesnou střelou Oskar Fotr a chvíli po něm dokonal obrat po brejku Tomáš Wiesner. Další branky už nepadly, hosty jednou zachránilo břevno.

Utkání ve Varnsdorfu rozhodl v 18. minutě Šimon Šumbera, který přímo z rohového kopu překonal Radka Porcala. Domácí gólman mohl v úplném závěru vyrovnat, ale z rohu hlavičkoval těsně vedle.

1. kolo druhé fotbalové ligy:

Hradec Králové - Táborsko 1:1 (0:1)

Branky: 61. Schwarz - 40. Musiol. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Kubec. ŽK: Blecha (Táborsko). Diváci: 1222.

Vítkovice - Ústí nad Labem 0:0

Rozhodčí: Mrázek - Horák, Pochylý. ŽK: Matěj, Prajza, Mikula, Honiš - Peterka. Diváci: 472.

Olympia Praha - Pardubice 1:0 (0:0)

Branka: 84. Vopat. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Petřík. ŽK: Rothe, Liener - Piroch, Černý. ČK: 61. Rothe (Olympia). Diváci: 350.

Příbram - Znojmo 0:0

Rozhodčí: Nenadál - Boček, Vít. ŽK: Helísek, Njire, Lacko (všichni Znojmo). Diváci: 1265.

Frýdek-Místek - Opava 1:1 (0:0)

Branky: 50. Grussmann - 68. Smola. Rozhodčí: Dubravský - Batík, Caletka. ŽK: Varadi, Kovařík, Biolek (všichni Frýdek-Místek). Diváci: 2153.

Vlašim - Sokolov 2:1 (0:1)

Branky: 54. Fotr, 55. Wiesner - 29. A. Ševčík. Rozhodčí: Pechanec - Poživil, Fišer. ŽK: Skopec, Vodháněl, Hadaščok - Mejdr. Diváci: 745.

Varnsdorf - Třinec 0:1 (0:1)

Branka: 20. Šumbera. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Pfeifer. ŽK: Zbrožek, Kozma (oba Varnsdorf). Diváci: 850.