Hradec si připsal první výhru v sezoně, Sokolov prohrál s Ústím

Hradec Králové po sestupu z nejvyšší soutěže začal remízou 1:1 s Táborskem a i ve Znojmě to dlouho vypadalo na ztrátu poté, co domácí šli do vedení brankou Javůrka. Jenže krátce po změně stran předvedli hosté dvouminutovku, která zcela změnila ráz utkání.

Nejprve se ranou pod břevno prosadil Pázler a jen o pár vteřin později se týž hráč dostal do šance znovu. Brankář Veselý ještě míč vyrazil, ale Schwarz z dorážky zařídil obrat. Hradec to nastartovalo a Schwarz nastřelil tyč, v šanci neuspěl ani Zorvan, ale v 74. minutě definitivně rozhodl Pázler svým druhým gólem.

Ústí v duelu se Sokolovem skórovalo po deseti minutách hry, kdy se lobem prosadila letní posila Pilík. Domácí zahazovali další šance, zejména další z posil Kacafírek. A v 70. minutě na to doplatili, kdy se Sokolovu povedlo srovnat gólem střídajícího Havla. Jenže šest minut před koncem obrana hostů chybovala, čehož využil Jindráček a zařídil ústeckému týmu vítězství.

2. kolo druhé fotbalové ligy:

Znojmo - Hradec Králové 1:3 (1:0)

Branky: 21. Javůrek - 51. a 74. Pázler, 52. Schwarz. Rozhodčí: Pechanec - Pospíšil, Vlasjuk. ŽK: Urbančok, Javůrek, Lacko, Malár - Černý, Pázler, Zorvan. Diváci: 1510.

Znojmo: Veselý - Helísek, Svozil, Cihlář, Javůrek (80. Štrombach) - Malár, Lacko, Njire (80. Čereda), Urbančok (61. Hladík) - Šamánek, Teplý. Trenér: Balcárek.

Hradec Králové: Ottmar - Černý (82. Mudra), Bederka, Plašil, Shejbal - Schwarz, Jirsák - Martan, Zorvan, Vlkanova (84. Súkenník) - Pázler (76. Žondra). Trenér: Havlíček.

Ústí nad Labem - Sokolov 2:1 (1:0)

Branky: 10. P. Pilík, 84. Jindráček - 70. Havel. Rozhodčí: Houdek - Melichar, Kožár. ŽK: Kacafírek, Miskovič, Matějka, Peterka, Martykán - Kosak, Končal, Glaser, Machek. Diváci: 1212.

Ústí nad Labem: Kotěra - Zeman, Pimpara, Vaněk, Leibl (76. Šnirc) - Peterka, Miskovič - Pilík, Jindráček, Procházka (87. Gilián) - Kacafírek (66. Matějka). Trenér: Skála.

Sokolov: Belaň - Mejdr, Mráz, O. Ševčík, Končal - Machek, Glaser - Kosak (54. Hlavatý), Jakub Dvořák II. (69. Havel), Provod (80. Rychnovský) - A. Ševčík. Trenéři: Hejret a Horváth.