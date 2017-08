Nováček druhé ligy šel z Hradce do Prahy. I 350 diváků je pokrok

Chybějící podpora ze strany města a nemožnost hrát druhou ligu v Hradci Králové donutily vedení FK Olympia k přesunu do Prahy. „Nic jsme neukradli. Jinou možnost jsme neměli,“ tvrdí majitel klubu Angelos Goulis. Podceňovaný nováček FNL v prvních kolech zazářil, získal čtyři body a v sobotu je připraven v malém pražském derby setnout Viktorii Žižkov.

Tým ze čtvrti Kukleny s názvem Olympia HK v červnu dovedl ke zdárnému konci svůj plán vyšvihnout se do Fortuna národní ligy. Fanoušci z Hradce Králové se těšili na první městské derby v historii na úrovni profesionální soutěže. Smůla. Vedení zavřelo krám a přesunulo ho do Prahy. Na Strahov. Za výrazné pomoci asociace.

„Hradec jsme museli opustit. Nic jiného nám nezbývalo, protože nebylo možné hrát na městském Všesportovním stadionu, který v dohledné době projde rozsáhlou rekonstrukcí. Dva týmy by se tam nevešly. Navíc v Hradci jsme byli vždycky až ten druhý tým, což nám dávali všichni najevo, i představitelé města,“ vysvětluje důvody odchodu trenér Miloš Sazima.

Vedení Olympie se informovalo už v průběhu jarní části ČFL u členů představenstva FC Hradec Králové, který zchátralý stadion spravuje, zda má vůbec smysl jednat s městem o pronájmu. Dostali zápornou odpověď. K debatám navíc došlo v době, kdy se řešil odkup části akcií hradeckého klubu finanční skupinou vedenou bývalým reprezentantem Ivem Ulichem.

„Nebyla na to vhodná doba. V klubu jsem tři roky a třeba konkrétně od města jsem žádnou pomoc nezaznamenal. Jelikož jsme neměli ambice setrvat ve třetí lize, přestěhování do Prahy bylo jediné řešení. My jsme z Hradce nic neukradli,“ dušuje se Angelos Goulis s tím, že nazpět se v žádném případě nevrátí. „Už jsme pražský klub. Chceme se ve druhé lize stabilizovat a hrát ji dlouhodobě,“ plánuje.

Nově došlo ke vzniku akciové společnosti FK Olympia, a. s., která se s Fotbalovou asociací ČR domluvila na pronájmu strahovského stadionu. Klub obdržel profesionální licenci a mohl se přihlásit do druhé ligy. I přesto, že do Prahy odešel pouze A-tým, mládež zůstala v Hradci Králové pod hlavičkou FC Olympia. „S hradeckou mládeží i nadále úzce spolupracujeme, jinak bychom podle regulí FAČR nedostali licenci,“ vysvětluje Sazima.

Klub zatím funguje v provizorních podmínkách. Na Strahově pouze hraje zápasy, přes týden se připravuje ve spartánských podmínkách na hřišti na pražském Balkáně, jindy využívá trávník v Nehvizdech. Před sezonou došlo k velké rotaci v kádru, přišlo dvanáct hráčů, z původního týmu zůstalo jen torzo pěti borců. Mezi nimi asi nejznámější tvář – gólman Luděk Frydrych, člen stříbrného týmu z mistrovství světa do 20 let z roku 2007.

„Kádr jsme výrazně omladili, patříme mezi nejmladší týmy v soutěži. Líbí se nám stadion na Strahově, je stoprocentně atraktivnější než v Hradci. Tam na nás chodilo dvě stě lidí, v Praze přišlo na první utkání s Pardubicemi 350 diváků. Chceme hrát pohledný agresivní fotbal a do hlediště přitáhnout ještě víc fanoušků,“ klade si za cíl Sazima.

V druhé lize měla být Olympia za otloukánka, ale první dvě ligová kola zvládla výtečně. Na úvod umořila Pardubice 1:0, o minulém víkendu trápila Táborsko. Vedla 2:0, ale o pohodlný náskok těsně před koncem přišla.

Klub má podle slov majitele Goulise nejnižší rozpočet ve druhé lize, ale konkrétní částku nechce specifi kovat. Stejně tak ani sumu za roční pronájem Strahova.