Napadený fanoušek Hradce promluvil. Byl krátce v bezvědomí, má odřeniny

„Celá situace nás mrzí, s fanouškem jsme několikrát mluvili včera i dnes a omluvili jsme se mu (v pondělí a úterý – pozn. red.). Bereme to jako selhání jednotlivce, protože zásah byl neadekvátní. Pořadatel má v tuto chvíli pozastavenou činnost a nebude pracovat do vyšetření policie. Necháváme to na ní, aby situaci vyšetřila a zaujala stanovisko.

Naši pracovníci jsou před každým zápasem školeni buď policií, nebo naším člověkem. Vysvětlují se jim specifika toho daného utkání, co se může stát, jak mají reagovat... Zkratovité jednání jedince ale neovlivníte. Celé tohle utkání bylo problematické – domácí fanoušci zapalovali pyrotechniku, vyvěšovali transparenty, kde byla vulgární slova.

To LFA zakazuje a my proti nim musíme zasahovat. Kdybychom to neudělali, technický delegát utkání by napsal do zprávy, že jsme nezasáhli. V tu inkriminovanou chvíli fanoušci vytahovali transparent, který jsme jim už jednou vyhodili do koše, bylo na něm slovo jebat. LFA přitom proti vulgarismům na stadionech brojí.

Tím ale neomlouvám ten konkrétní zákrok, který byl neadekvátní. Zranění fanouška nás mrzí, tohle by se na stadionu stávat nemělo. A my uděláme všechno pro to, aby se to už neopakovalo.“

JAKUB MACH

MAJITEL AGENTURY BERRY BROTHERS COMPANY