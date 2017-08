Veterán Zavadil o Opavě: Trénujeme víc než v Brně, na ligu bych si věřil

Odehrál všech pět zápasů, na vyšší pozici než byl zvyklý z Brna. Gól ještě nedal. „Taky mě napadlo, že už bych měl,“ prohodí s úsměvem Pavel Zavadil, jenž se stal po letním příchodu ze Zbrojovky nejvýraznější postavou druhé ligy.

V Opavě je doma a má v plánu ji přivést k postupu mezi elitu. Zatím s týmem úkol plní, Skuhravého soubor třikrát vyhrál, dvakrát remizoval a vede tabulku. „Když budu zdravý, tak bych si na ligu pořád věřil,“ říká pevným hlasem.

Nezdolný veterán Zavadil brzy zjistil, že vyniknout ve FNL není žádná sranda. „Je to běhavé, hodně soubojů. Ty týmy, se kterými jsme dosud hráli, vypadaly dobře a kompaktně. Věděly, co mají hrát. Bylo to proti nim náročné. Třeba Táborsko mi přišlo hodně fotbalové, snažilo se hrát kombinačně. Stejně tak Ústí, i když jsme na jeho hřišti vyhráli vysokým rozdílem,“ překvapuje Zavadila úroveň. O to víc si cení vydařeného startu.

Skuhravého parta drží neporazitelnost, ztratila jen remízami ve Frýdku-Místku a doma se Sokolovem. V každém kole bude favoritem, každý se na ni bude chtít vytáhnout. „Kór když soupeři přijedou k nám, kde chodí dost lidí a třeba zápas vysílá i televize,“ podotýká Zavadil, jenž se na trávníku cítí týden od týdne lépe.

Je šťastný, že prodělal kompletní přípravu, což po dlouhodobém zranění kolena potřeboval. „Musel jsem to dotrénovat a nakopnout. Cítím se výborně,“ pochvaluje si, že zdraví drží. Jen na chvíli musel vysadit, neboť se noha po enormní zátěži ozvala.

Zavadil: Opava má jasnou tvář

Nějaký čas mu také zabralo, než si zvykl na herní styl mužstva a systém, který nekompromisně razí kouč Roman Skuhravý. „Trénujeme daleko víc než v Brně,“ přibližuje fungování druholigového favorita.

„Trenér je hodně náročný, dbá na detaily. Tým má jasnou tvář, kterou mu dokázal za rok vštípit. Nehrajeme fotbal na náhodu jako někdo jiný. Všichni pracují, jak mají. Každý ví, co má dělat. Snažím se zapadnout, abych byl co nejvíc prospěšný. Dlouho jsem neviděl mužstvo, které se tak důkladně připravuje na zápasy i na tréninky. Má to hlavu a patu,“ pochvaluje si.

Skutečnost, že v sezoně zatím neskóroval, bere s nadhledem. Na prahu čtyřicítky ho zajímají jiné věci než osobní statistiky. „Nějaké střely jsem měl, ale nepadlo to tam. Jsem týmový hráč. Snažím se, ať mužstvo funguje. Dáváme hodně gólů, padá to jiným. Přijde to i u mě,“ nepochybuje.

Už dnes vidí Zavadil v Opavě kvalitu srovnatelnou s většinou účastníků HET ligy. Že by měla například Zbrojovka výkonnostně navrch? To si zkušený záložník nemyslí a připomíná nedávné tažení klubu do finále MOL Cupu přes čtyři prvoligové mančafty v čele s Plzní. „Navíc získala Opava ve druhé lize přes šedesát bodů, se kterými se předtím vždy postupovalo,“ připomíná.

To, co se na jaře o fous nepovedlo, má přijít příští rok. „Víme, o co bojujeme a za čím jdeme,“ přijímá bez řečí ambice klubu. „Ale máme ke každému soupeři respekt. Kdybychom ho neměli, tak se nám to vrátí jako bumerang.“