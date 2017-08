Opava poprvé prohrála, druhou ligu vedou Budějovice, Hradec jen remizoval

Opava nevyužila šanci vyrovnat v čele tabulky České Budějovice a ve Znojmě poprvé v sezoně prohrála. Po hodině hry se domácí ujali vedení pokutovým kopem Šamánka po faulu na Štrombacha. Čtyři minuty před koncem rozhodl Teplý. Za hosty sice rychle snížil Kayamba, ale Opava už neměla čas na odvrácení porážky.

Příbram po výhrách nad Táborskem a Varnsdorfem vedla i na Žižkově. V úvodu druhého poločasu se střelou do protipohybu brankáře prosadil Danoski, který skóroval ve třetím z posledních čtyř utkání. Domácí ale stihli brzy odpovědět, poté co Hašek zužitkoval centr na vzdálenější tyč. Příbram mohla ještě vyhrát, ale Květ trefil jen břevno a šanci nevyužil ani Tregler.

Českým Budějovicím proti Ústí pomohla vydařená dvouminutovka druhé půle. Po zahozené šanci hostů předvedli domácí v 56. minutě hezkou kombinační akci a Táborského přihrávku proměnil Pešek. Krátce nato se Peškův centr odrazil k Javorkovi a ten definitivně rozhodl. Zaskočení hosté už na dvojitý úder nedokázali odpovědět.

Hradec měl šance jen v úvodu, ale Pázler nepotvrdil roli nejlepšího střelce soutěže a Nosek trefil pouze břevno. Po změně stran trefili břevno i Třinečtí po pokusu Dediče, kterého vzápětí vychytal gólman Ottmar. Oba celky se tak rozešly bez branek stejně jako Varnsdorf s Vítkovicemi.

Nováček Olympia Praha má druhou výhru, když i v deseti udolal Vlašim 1:0. Ve 41. minutě se o to zasloužil řecký útočník Katidis, který po závaru ve vápně dorazil míč do sítě. V 55. minutě šla Olympia do deseti poté, co Maršálek dostal druhou žlutou kartu. Vlašimští se toho snažili využít, ale hosty podržel brankář Soukup, proti kterému třikrát selhal Hašek a neuspěl ani Kadlec.

Pardubice sice prohrávaly od deváté minuty, kdy se z přímého kopu trefil Jan Kosak, ale ještě do přestávky domácí vyrovnali. Dorážkou ve skluzu se o to po půlhodině hry postaral Pavel Černý. Stejný hráč poté v 70. minutě rozhodl o výhře východočeského celku.

Ukončil sokolovskou sérii tří zápasů bez porážky, během které svěřenci trenérů Vítězslava Hejreta a Pavla Horvátha jednou vyhráli a dvakrát remizovali. Baníku patří v tabulce s pěti body dvanácté místo.

6. kolo druhé fotbalové ligy:

Viktoria Žižkov - Příbram 1:1 (0:0)

Branky: 61. Hašek - 55. Danoski. Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Kotalík. ŽK: Šandera, Jelínek - Skácel, Grajciar. Diváci: 1301.

Pardubice - Sokolov 2:1 (1:1)

Branky: 30. a 70. Černý - 9. Kosak. Rozhodčí: Berka - Polák, Pfeifer. ŽK: Černý, Rybička - Machek, A. Ševčík, Jakub Dvořák I, Kosak. Diváci: 610.

Varnsdorf - Vítkovice 0:0

Rozhodčí: Rejžek - Vlasjuk, Novák. ŽK: Bláha, Da Silva - Mrázek, Ožvolda, Cverna, Matěj. Diváci: 842.

České Budějovice - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)

Branky: 56. Pešek, 58. Javorek. Rozhodčí: Lerch - Ratajová, Vitner. ŽK: Javorek - Gilián. Diváci: 763.

České Budějovice - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)

Branky: 56. Pešek, 58. Javorek. Rozhodčí: Lerch - Ratajová, Vitner. ŽK: Javorek - Gilián. Diváci: 763.

Třinec - Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Marek - Podaný, Hock. ŽK: Čelůstka - Mudra, Žondra. Diváci: 1077.

Znojmo - Opava 2:1 (0:0)

Branky: 61. Šamánek z pen., 86. Teplý - 88. Kayamba. Rozhodčí: Houdek - Kožár, Kubec. ŽK: Veselý, Štrombach, Javůrek, Čereda (všichni Znojmo). Diváci: 1250.