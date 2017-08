Příbram neudržela vedení na Žižkově, Hradec jen remizoval v Třinci

Příbram po výhrách nad Táborskem a Varnsdorfem vedla i na Žižkově. V úvodu druhého poločasu se střelou do protipohybu brankáře prosadil Danoski, který skóroval ve třetím z posledních čtyř utkání. Domácí ale stihli brzy odpovědět, poté co Hašek zužitkoval centr na vzdálenější tyč. Příbram mohla ještě vyhrát, ale Květ trefil jen břevno a šanci nevyužil ani Tregler.

Českým Budějovicím proti Ústí pomohla vydařená dvouminutovka druhé půle. Po zahozené šanci hostů předvedli domácí v 56. minutě hezkou kombinační akci a Táborského přihrávku proměnil Pešek. Krátce nato se Peškův centr odrazil k Javorkovi a ten definitivně rozhodl. Zaskočení hosté už na dvojitý úder nedokázali odpovědět.

Hradec měl šance jen v úvodu, ale Pázler nepotvrdil roli nejlepšího střelce soutěže a Nosek trefil pouze břevno. Po změně stran trefili břevno i Třinečtí po pokusu Dediče, kterého vzápětí vychytal gólman Ottmar. Oba celky se tak rozešly bez branek stejně jako Varnsdorf s Vítkovicemi.

Nováček Olympia Praha má druhou výhru, když i v deseti udolal Vlašim 1:0. Ve 41. minutě se o to zasloužil řecký útočník Katidis, který po závaru ve vápně dorazil míč do sítě. V 55. minutě šla Olympia do deseti poté, co Maršálek dostal druhou žlutou kartu. Vlašimští se toho snažili využít, ale hosty podržel brankář Soukup, proti kterému třikrát selhal Hašek a neuspěl ani Kadlec.

Pardubice sice prohrávaly od deváté minuty, kdy se z přímého kopu trefil Jan Kosak, ale ještě do přestávky domácí vyrovnali. Dorážkou ve skluzu se o to po půlhodině hry postaral Pavel Černý. Stejný hráč poté v 70. minutě rozhodl o výhře východočeského celku.

Ukončil sokolovskou sérii tří zápasů bez porážky, během které svěřenci trenérů Vítězslava Hejreta a Pavla Horvátha jednou vyhráli a dvakrát remizovali. Baníku patří v tabulce s pěti body dvanácté místo.

6. kolo druhé fotbalové ligy:

Viktoria Žižkov - Příbram 1:1 (0:0)

Branky: 61. Hašek - 55. Danoski. Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Kotalík. ŽK: Šandera, Jelínek - Skácel, Grajciar. Diváci: 1301.

Pardubice - Sokolov 2:1 (1:1)

Branky: 30. a 70. Černý - 9. Kosak. Rozhodčí: Berka - Polák, Pfeifer. ŽK: Černý, Rybička - Machek, A. Ševčík, Jakub Dvořák I, Kosak. Diváci: 610.

Varnsdorf - Vítkovice 0:0

Rozhodčí: Rejžek - Vlasjuk, Novák. ŽK: Bláha, Da Silva - Mrázek, Ožvolda, Cverna, Matěj. Diváci: 842.

České Budějovice - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)

Branky: 56. Pešek, 58. Javorek. Rozhodčí: Lerch - Ratajová, Vitner. ŽK: Javorek - Gilián. Diváci: 763.

Třinec - Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Marek - Podaný, Hock. ŽK: Čelůstka - Mudra, Žondra. Diváci: 1077.