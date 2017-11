Opava venku zabrala! Cenné vítězství a důležité body, chválil Zavadil

„Bylo to obrovsky cenné vítězství. Hrozně důležité body,“ pravil po utkání s úlevou Pavel Zavadil. Jeho tým, jenž má v této sezoně za cíl postoupit do první ligy, šel ve Vítkovicích od první minuty za vítězstvím. Slezané měli velkou územní převahu, do šancí se ale dostávali těžko.

Pár vteřin před koncem první půle se díky přesné ráně Tomáše Jursy ujali vedení. Jenže ve druhém poločase se v opavské šestnáctce dostal k míči Vladimír Mišinský, vystřelil nechytatelně, a bylo to náhle 1:1. A to Slezané nepotřebovali.

„V tu chvíli jsem myslel na jediné. Že to musíme strhnout zpět na naši stranu. Za každou cenu,“ líčil Zavadil. Opava si po porážkách v Příbrami a Českých Budějovicích, kterým předcházela domácí remíza s Varnsdorfem, další ztrátu dovolit zkrátka nesměla. Ve Vítkovicích měla zápas dlouho pod kontrolou a najednou, v 64. minutě, bylo srovnáno. Vzhledem k průběhu hry nečekaně. „Jsme momentálně v období, kdy dostaneme gól snad i z Marsu,“ glosoval vítkovické vyrovnání, které se zrodilo po jediné přímé ráně na opavskou branku, Roman Skuhravý, kouč Slezského FC. „Nejsme ještě velký tým, abychom zvládli tak těžkou soutěž, jakým letošní druhá liga je, zcela suverénně,“ dodal.

Jeho tým se ale s nečekanou komplikací vyrovnal a tři minuty poté, kdy inkasoval gól na 1:1, se po rohovém kopu zase ujal vedení. A to už nepustil.

Slezané tím pádem udrželi body, které si z moravského výběžku Ostravy nutně potřebovali odvézt. „Po té houpačce, kterou teď máme za sebou, se ani nedivím, že klukům ta touha po vítězství tolik svazovala nohy. Chtěli opravdu moc a bylo to na nich znát. Jsem rád, že i přesto jsme to výsledkově zvládli,“ mohl po utkání konstatovat opavský trenér Skuhravý, jehož tým čeká příští týden těžký domácí duel s Hradcem Králové.