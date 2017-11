Osud brankáře Ottmara: z prvoligové jedničky je v Hradci dvojka o patro níž

Z vysedávání na lavici ještě zadek otlačený nemá, ale co není… Však to znáte. Radim Ottmar prožívá v Hradci Králové ve Fortuna národní lize složité časy. Nechytá. Pyká za vlastní chyby. Stal se dvojkou. Něco takového nepamatuje. „Náhradníkem jsem byl naposledy v devatenácti letech v béčku. Od té doby stojím v bráně,“ říká třiatřicetiletý gólman.

Byl objevem předchozí prvoligové sezony. I když Hradec Králové z nejvyšší soutěže sestoupil, Radim Ottmar byl skvělý. Hromadou výtečných zákroků držel „votroky“ v naději, že to se záchranou opravdu může vyjít.

Fotbalovou republiku obletěl jeho příběh. Jak se před lety plácal bez výrazných vyhlídek v divizi. Jak musel začít pracovat, aby uživil rodinu. Jak mu nikdo nevěřil, protože je prý na gólmana postavou příliš malý. A najednou stál po třicítce v brance ligového týmu. Premiérovou sezonu zvládl parádně. Hradec sice sestoupil, vina Ottmara to nebyla. On patřil mezi trojici nejlepších gólmanů ligy.

Jenže to je všechno minulost. Ze vzpomínek se žít nedá. Dlouhovlasý gólman nyní ve FNL prožívá trpkou část fotbalového života. Z neotřesitelné pozice prvního gólmana Hradce Králové zbyly jen cáry. Po desátém kole, kdy se chybou podepsal pod porážku se Sokolovem (0:1), se přesunul na lavičku náhradníků.

„Je to nezvyk, ale musím se s tím srovnat. Vím, že fotbalová kariéra přináší i takové věci. Jednou seš nahoře, jednou seš dole… Nejhorší je, že jsem na sebe - když to řeknu slušně - hrozně naštvanej. Můžu si za to sám,“ sympaticky přiznává.

Inkasovaná branka proti Sokolovu totiž nebyla jediná, která v aktuální sezoně Fortuna národní ligy šla na Ottmarův vrub. Že osud líčí na gólmana nečekané pasti, se ukázalo už v prvním kole. Při utkání s Táborskem namazal chybnou rozehrávkou na nejsnadnější gól v kariéře Zbyňka Musiola. Uklidit míč do prázdné branky by svedl i žáček. „Hlava mi nebere, jak jsem mohl takovou chybu udělat. V životě se mi nic podobného nestalo. I když všechno dělám stejně jako dřív, nelepí mi to. Dostal jsem pár blbých gólů, které bych při jiné konstelaci neobdržel,“ kroutí hlavou.

Porovnání posledních dvou sezon 2016/17 (1. liga) 30 zápasů 7 čistých kont 2017/18 (FNL) 12 zápasů 2 čistá konta

Hradec je v tabulce druhé ligy na šestém místě se sedmibodovou ztrátou na postupové příčky. „Celý tým nemá luxusní podzim. Takhle jsme si to nepředstavovali,“ připouští Ottmar, že průměrnost není ambicí Východočechů.

Sám teď musí čekat na novou šanci. Do branky napochodoval Jiří Lindr, kterému byla v Hradci Králové nabídnuta pořádná příležitost po více než třech letech. Takovou dobu nečinnosti si Ottmar nedovede představit. Z minulých let byl zvyklý týden co týden stát v brance. Ať šlo o jakoukoliv soutěž. Divizi, třetí ligu, druhou ligu… „Náhradníkem jsem byl naposledy v devatenácti letech v béčku. O té doby stojím v bráně,“ pousměje se.

A tak na sobě maká. Na pečlivou práci má víc času. Může se věnovat vlastním nedostatkům. „Nechytám, přesto mě bolí ruce jak zedníka. Pracuju na sobě. Vím, že se vrátím ještě lepší,“ sebevědomě hlásí.

Bude to v Hradci Králové, kde ztratil důvěru trenéra Karla Havlíčka, nebo v jiném klubu? „Nikam se nechystám. V Hradci jsem spokojený. Mám tady rodinu, žije se nám tu hezky, jen bych chtěl taky chytat,“ povzdechne si.

„Votroky“ čekají do konce podzimní části druhé ligy ještě dva složité zápasy (Opava, Znojmo). Pokud se nestane nic nečekaného, Radim Ottmar je bude sledovat ze střídačky.