Třinec ve šlágru kola remizoval s Budějovicemi, první zůstává Opava

České Budějovice se v případě výhry mohly posunout na druhé místo a tlačily se za třemi body. Velkou šanci měl Čavoš, ale trefil jen tyč. V 63. minutě už je ale poslal do vedení konžský útočník Sukisa Mashike.



Vedení hostů trvalo jen tři minuty, než se střelou z dálky prosadil Kateřiňák. Jihočechům mohl výhru zařídit Pešek, ale technickou střelu poslal jen do břevna.

Příbram vydřela výhru v závěru

Fotbalisté Příbrami v 15. kole druhé ligy vyhráli 2:1 na hřišti Pardubic. O zisku tří bodů rozhodli až ve druhé minutě nastaveného času díky stoperovi Marku Kodrovi. Příbram se tak po osmé výhře v sezoně vyhoupla v tabulce na čtvrté místo právě před dnešního soupeře.

Pardubice měly první velkou šanci, ale Ladru vychytal brankář Boháč. Naopak v 17. minutě si ve vápně zpracoval míč Grajciar a tvrdou střelou pod břevno poslal Příbram do vedení.

To hosté drželi až do 84. minuty, než míč proletěl vápnem až na Mužíka, který srovnal. Jenže v nastavení rozehrála Příbram rohový kop, centr do malého vápna doletěl ke Kodrovi a mladý stoper hlavou zařídil cenné vítězství.

Opava otočila zápas s Hradcem

Ve svém posledním podzimním duelu otočila Opava zápas s Hradcem Králové a po výhře 3:2 se ujala vedení v tabulce. Do konce podzimu ji však mohou sesadit Třinec a České Budějovice, které ztrácejí dva respektive čtyři body, oba týmy mají jedno utkání k dobru.

Opava doma dvakrát prohrávala. Hradec se prosadil poté, co Pázler dorazil vlastní neúspěšnou penaltu. Jurečka ve druhé půli srovnal, ale Vlkanova rychle vrátil hostům vedení. Závěr však patřil Opavě.

Po Kayambově průniku srovnal Smola, který chvíli poté přihrál Puškáčovi a střídající útočník zařídil důležité vítězství. "Moc jsme ho potřebovali, abychom měli přes zimu klid," řekl Puškáč v České televizi.

V souboji dvou nejhorších týmů soutěže zvítězil poslední Frýdek-Místek v Ústí nad Labem 1:0 a připsal si druhou výhru v sezoně. O jediný gól se čtyři minuty před koncem postaral z přímého kopu kapitán Literák.

Nováček soutěže Olympia Praha po dobrém vstupu do sezony utrpěl už čtvrtou porážku za sebou a propadá se tabulkou. Ve Znojmě sice vedl gólem Hejného, ale domácí v úvodu druhé půle skóre otočili. Po brankách Růska a Njireho, kteří šli do hry v poločase, vyhráli 2:1 a poskočili na šesté místo před Hradec Králové.

15. kolo druhé fotbalové ligy:

Třinec - České Budějovice 1:1 (0:0)

Branky: 66. Kateřiňák - 63. Mashike Sukisa. Rozhodčí: Berka - Kříž, Fišer. ŽK: Ižvolt, Šumbera - Řezáč. Diváci: 1577.

Pardubice - Příbram 1:2 (0:1)

Branky: 84. Mužík - 17. Grajciar, 90.+2 Kodr. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Šimáček. ŽK: Jeřábek, Křapka, Ladra - Skácel. Diváci: 1180.

Opava - Hradec Králové 3:2 (0:1)

Branky: 65. Jurečka, 83. Smola, 86. Puškáč - 26. Pázler, 74. Vlkanova. Rozhodčí: Lerch - Blažej, Hock. ŽK: Zapalač, Smola - Pajer, Žondra, Martan. Diváci: 3122.

Znojmo - Olympia Praha 2:1 (0:1)

Branky: 51. Růsek, 62. Njire - 4. Hejný. Rozhodčí: Mrázek - Caletka, Dohnálek. ŽK: Machuča, Šamánek, Njire - Hejný, Liener, Maršálek, Verner. Diváci: 575.