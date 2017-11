Druhá liga na podzim: Třinec jede, Horváth učí a Hradec pláče

Hotovo. Všech 128 zápasů je odehraných, ve druhé lize začala zimní pauza. FNL na podzim připomínala napínavý seriál, nejen v čele je pořádně těsno. Poku jste druhou ligu moc nesledovali, vězte, že Příbram a Hradc Králové budou mít návrat mezi elitu pekelně těžký. Z postupových míst půjde do jara lídr Opava a podzimní senzace z Třince. Jaké události druhá nejvyšší soutěž na podzim přinesla?

Podzimní „půlmistr“ Třinec. Tohle není aprílový vtípek, nýbrž realita. Slezská parta v minulé sezoně skončila třináctá, jen pět bodů od sestupové hrany. Zato teď jde z Třince strach a může snít o postupu do první ligy, kterou hrál naposledy v 70. letech. Tým vychází z pevné defenzivy v čele s brankářem Lukášem Palečkem, důležité góly střílí Šimon Šumbera s Václavem Juřenou. Třinec je druhý i díky zvládnutým zápasům s hlavními rivaly, nevyšla mu až sobotní partie v Příbrami (1:2).

Hradec pláče

Fotbalisté Hradce Králové zatím ve druhé lize nenaplňují postupové ambice • Foto Michal Beránek (Sport)

Měl hrát nahoře a po ročním intermezzu se vrátit zpátky do první ligy. Jenže letní věštby zatím nevycházejí, Hradec Králové nečekaně přezimuje až desátý. Pochvalu si zaslouží jen nejlepší střelec FNL Jan Pázler (12 gólů), zbytek týmu zapadl do průměru. Východočeši začali nadějně, ale ve druhé polovině podzimu klesli do středu tabulky, protože nikdy nebodovali víc než třikrát za sebou. Jediná pozitivní zpráva: po letech odkladů se v Hradci začalo s nutnou přestavbou stadionu.